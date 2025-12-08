Руснак и съпругата му са залети с бетон и 'погребани' в пустинята

Руснакът Роман Новак, осъден за измами с криптовалута, и съпругата му Анна са открити мъртви в Обединените арабски емирства (ОАЕ) в началото на октомври 2025 г. Двойката, която е била много активна в социалните мрежи, изчезва в района на Хата, югоизточно от Дубай.
Според първоначалните съобщения отвличането на мъжа и жената и убийството им са извършени от банда.
Италианският новинарски сайт Sky TG24 съобщи, че основната цел на бандата е била да конфискува криптоактивите на Новак, който вече е имал обвинение за измама в Русия. Има данни и че се е опитал да измами инвеститори в Азия и Близкия изток чрез приложението си Fintopio в ОАЕ.
Според съобщения в медиите заподозрените са убили Новак и съпругата му след неуспешния им опит да получат достъп до средствата.
Руски източници твърдят, че похитителите и заподозрените за убийствата са се завърнали в Русия след престъплението.
Това доведе до серия от арести в Руската федерация. Общо седем, а според някои данни осем, руски граждани са идентифицирани като замесени в случая. Трима са заподозрени в опит за убийство, докато други са действали като посредници при фиктивни бизнес срещи.
Сега става ясно, че 38-годишният руски криптомилионер Роман Новак и съпругата му Анна, са били измъчвани от похитителите си, които са искали да получат паролата за криптоакаунта на Новак. Съпрузите са били принудени да гледат как другият е измъчван, разказва „Билд“, позовавайки се на информация от разследващите.
Останките на мъжа и жена са открити като "каменни плочи в пустинята". Телата им били залети с бетон, преди да бъдат заровени, посочва германското издание.
След като се оказало, че сметката е празна, извършителите са поискали около 174 000 евро откуп. Тъй като парите не могли да бъдат събрани, Новак и Анна били убити.
Според актуалната информация, телата им по-късно са били разчленени, опаковани в полиетиленови торби с промишлени химикали и заровени в пустинята, залети с бетон, за да се унищожат доказателствата.
Светлана Петренко от Следствения комитет на Русия потвърждава, че извършителите са имали съучастници, които са организирали превоза и скривалища. Оръжията, използвани в престъплението, както и личните вещи на жертвите, са били унищожени в различни емирства.
Трима мъже са арестувани в Санкт Петербург след завръщането си от ОАЕ - бившият полицай Константин С., Юрий С. и Владимир Д. Юрий С. и Владимир Д. са направили самопризнания, докато Константин С. отрича обвиненията. И тримата са в арест, а разследванията в Русия и ОАЕ продължават.
Според една от последните публикации на Новак в Инстаграм той и съпругата му са били заедно от 17 г. Руснакът публично се хвалил с контактите си с основателя на Телеграм Павел Дуров, въпреки че бизнес отношенията им никога не са били доказани.
08.12 2025 в 18:25
08.12 2025 в 17:30
