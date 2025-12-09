Ловна хижа на Чаушеску е обявена за продан. Началната цена е 1 млн. евро

OFFNews 09 декември 2025 в 17:50 400 2
Николае Чаушеску

Снимка Архив
Николае Чаушеску

Бивша ловна хижа на румънския диктатор Николае Чаушеску се продава на търг от Romania Sotheby’s International Realty. Организаторът на събитието е определил начална цена от почти един милион евро, съобщават местните медии, цитирани от БТА.

Построена през 1985 г. по искане на комунистическия лидер, който е бил запален по лова, хижата се намира в Гура Сириулуй в окръг Бузъу, на около час от град Брашов.

Тя е с обща площ от 41 198 квадратни метра, от които 1821 квадратни метра застроена площ. Достъпът е по горски път с дължина приблизително четири километра.

През последните десетилетия имотът е претърпял сериозен процес на реставрация, разширяване и модернизация, като същевременно са запазени елементи, отразяващи историята на мястото.

Хижата разполага с открит плувен басейн, тенис корт с нощно осветление, градини, фитнес зона, беседка, панорамни тераси и детска площадка. До имота може да се стигне и с хеликоптер, тъй като разполага с поляна е предназначена за кацане и това позволява бърз достъп от градове като Букурещ, Брашов или Сибиу.

    Октим

    09.12 2025 в 18:47

    -0
    +0
    ..., а и в балканските бивши соц-държави само един престъпник може да я купи ...

    1

    Gunteer

    09.12 2025 в 17:54

    -0
    +1
    Само престъпник може да живее в къща на престъпник, че и да му е кеф.
     
