Ловна хижа на Чаушеску е обявена за продан. Началната цена е 1 млн. евро

Бивша ловна хижа на румънския диктатор Николае Чаушеску се продава на търг от Romania Sotheby’s International Realty. Организаторът на събитието е определил начална цена от почти един милион евро, съобщават местните медии, цитирани от БТА.
Построена през 1985 г. по искане на комунистическия лидер, който е бил запален по лова, хижата се намира в Гура Сириулуй в окръг Бузъу, на около час от град Брашов.
Тя е с обща площ от 41 198 квадратни метра, от които 1821 квадратни метра застроена площ. Достъпът е по горски път с дължина приблизително четири километра.
През последните десетилетия имотът е претърпял сериозен процес на реставрация, разширяване и модернизация, като същевременно са запазени елементи, отразяващи историята на мястото.
Хижата разполага с открит плувен басейн, тенис корт с нощно осветление, градини, фитнес зона, беседка, панорамни тераси и детска площадка. До имота може да се стигне и с хеликоптер, тъй като разполага с поляна е предназначена за кацане и това позволява бърз достъп от градове като Букурещ, Брашов или Сибиу.
09.12 2025 в 18:47
09.12 2025 в 17:54
