Турция изгражда нова съдебна зала с близо 2300 места заради делото за корупция срещу Имамоглу

Дирекцията за жилищно развитие на Турция (TOKİ) е започнала ускорено изграждане на огромна съдебна зала с площ от 3240 кв. м и капацитет да побере общо 2295 души в близост до затвора "Мармара" (недалеч от Истанбул) в подготовка за делото за корупция в Истанбулската голяма община, съобщава в. "Биргюн".
През ноември Главната прокуратура в Истанбул внесе обвинителен акт от близо 4000 страници, с който иска до близо 2400 г. затвор за арестувания през март заедно с редица общински служители бивш кмет на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинения в създаване и ръководене на организирана престъпна група. Наред с Имамоглу в обвинителния акт са посочени още над 400 заподозрени в участие в организацията и извършване на измами за над 160 милиарда турски лири (3,267 млрд. евро).
Съд в Истанбул вече е приел обвинителния акт на турската прокуратура, но все още не е ясно кога и къде ще се проведе първото заседание по случая.
Към момента най-голямата съдебна зала в комплекса "Мармара", който се намира в истанбулската община Силиври, има капацитет от около 800 души, а различни турски медии твърдят, че звуковата и видео системите в нея са неизправни и неподходящи за използване. В същото време експерти посочват, че ако всеки от 402-мата заподозрени по случая бъде представляван от поне един адвокат, капацитетът на наличната зала ще бъде изпълнен само от тях, без да бъдат включени техните роднини, представителите на медиите, зрителите и служителите на съда.
По информация на "Биргюн", цитирана от БТА, новата съдебна зала на комплекса ще бъде изградена в срок от 60 до 120 дни именно с цел да отговори на нуждите на съда както за делото за корупция в Истанбулската община, така и за други дела от подобен мащаб. При завършването си новата зала, която е проектирана да побира 555 обвиняеми, 1268 адвокати и 472 зрители едновременно, ще се превърне в най-голяма зала от подобен тип в Турция.
Като част от плана за сигурност над 500 жандармеристи ще бъдат на смяна по време на заседанията, а обвиняемите ще бъдат транспортирани до мястото чрез подземни тунели.
