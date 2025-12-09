Тръмп: Европа е разпадаща се група от нации, водени от слаби хора

Европа е „разпадаща се“ група от нации, ръководена от „слаби“ хора, коментира американският президент Доналд Тръмп в интервю за "Политико".

Тръмп многократно критикува ЕС и европейските лидери в интервюто. Говорейки за европейските лидери, той казва: „Мисля, че са слаби“, а освен това „политически коректни“.

„Мисля, че не знаят какво да правят“, добавя той. „Европа не знае какво да прави.“

Тръмп похвали Унгария и Полша за постиженията им в областта на миграцията, но че генерално е загрижен за Европа, тъй като „те позволяват на хората да влизат без проверка и без проучване“.

Въпреки отпора от страна на Европа, Тръмп повтори, че е готов да подкрепи европейски лидери в националните избори, като каза: „Аз съм подкрепял хора, но съм подкрепял хора, които много европейци не харесват. Подкрепял съм Виктор Орбан“.

По думите на американския президент Орбан се справя добре с миграцията, защото не допуска никого в страната си, а Полша също се справя много добре в това отношение, но повечето европейски нации западат.

Тръмп добавя, че Европа ще стане „много по-слаба“ в резултат на миграцията, „защото хората, които пристигат, имат напълно различна идеология“.

Той остро атакува своя дългогодишен политически враг, кмета на Лондон Садик Хан, като го нарече „катастрофа“ и добави: „Мразя това, което се случи с Лондон, и мразя това, което се случи с Париж“.

„Европа иска да бъде политически коректна и това я прави слаба. Това е, което я прави слаба“, коментира президентът. Според него европейските страни „трябва да изгонят хората, които са влезли незаконно в страната“.

„Ето моят подход към Европа. Искам да видя една силна Европа. Когато позволяват на милиони хора да нахлуят в страните им, много от тези хора извършват тежки престъпления. И отново, погледнете Швеция. Не критикувам Швеция. Обичам Швеция. Обичам шведския народ. Но те преминават от страна без престъпност към страна с много престъпност. Сега погледнете Германия. Германия беше страна без престъпност и Ангела направи две големи грешки – имиграцията и енергетиката", заявява той.

Тръмп също така предупреди, че Владимир Путин иска да види „слаба“ Европа и „той получава това“ при настоящите тенденции.

Войната в Украйна

Тръмп казва, че не се надява много на участието на Европа в мирните преговори за Украйна, тъй като „те говорят, но не постигат нищо, а войната просто продължава“.

„Няма съмнение“, че Русия е в по-силна позиция в мирните преговори за Украйна, казва той.

В интервюто Тръмп засилва критиките към украинския президент Володимир Зеленски. „Хората му харесаха предложението. Наистина им хареса. Неговите заместници, най-близките му хора, го харесаха, но казаха, че той все още не го е прочел. Мисля, че трябва да намери време да го прочете“.

Той също така се присъедини към руската линия на атака и критикува Зеленски за това, че не е провел избори в Украйна по време на войната: „Те използват войната, за да не проведат избори, но мисля, че украинският народ трябва да има този избор и може би Зеленски ще спечели. Не знам кой ще спечели, но отдавна не са провеждали избори. Знаете, те говорят за демокрация, но стигат до точката, в която вече не е демокрация.“