За първи път от 28 години демократите спечелиха кметското място в Маями, финансовата столица на щата Флорида, който гласува преобладаващо за Тръмп последните три пъти, когато имаше президентски избори, предаде Франс прес.
Айлийн Хигинс е спечелила 60% от гласовете срещу кандидата на републиканците Емилио Т. Гонзалес, подкрепен от Доналд Тръмп, сочат данни на Си Ен Ен и всекидневника "Маями хералд". Хигинс е първата жена, поела ръководството на града.
Тази победа в щат, в който президентът републиканец прекарва по-голямата част от почивните си дни - в резиденцията си в Мар а Лаго, е пореден успех за демократите. Те спечелиха изборите за губернатор във Вирджиния и Ню Джърси тази есен, както и кметството в Ню Йорк.
В Маями 61-годишната Хигинс обеща "етично и отговорно управление, което дава конкретни резултати за населението".
Хигинс спечели при избирателна активност от едва 20% в град със значителна кубинска общност, която традиционно гласува за републиканците.
Според допитванията одобрението за Доналд Тръмп е паднало до най-ниското си ниво от връщането му в Белия дом през януари, не на последно място заради повишените разходи за живот, които според американците се дължат отчасти на налаганите от президента мита, пише БТА.
Нищо чудно - сигурно башибозукът от ICE ги е опандизил, та са останали 20% да гласуват.
Това, че Краснов е недолюбван вече дори и от MAGA туземците е ясно и съвсем обяснимо. Това, което е необяснимо, обаче, е фактът, че още не е овалян в катран и перушина.
