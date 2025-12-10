Демократите спечелиха кметското място в Маями за първи път от 28 години

Одобрението за Тръмп в САЩ е най-ниското откакто се е върнал в Белия дом

OFFNews 10 декември 2025 в 08:11 1671 4
Айлийн Хигинс
Айлийн Хигинс.

За първи път от 28 години демократите спечелиха кметското място в Маями, финансовата столица на щата Флорида, който гласува преобладаващо за Тръмп последните три пъти, когато имаше президентски избори, предаде Франс прес.

Айлийн Хигинс е спечелила 60% от гласовете срещу кандидата на републиканците Емилио Т. Гонзалес, подкрепен от Доналд Тръмп, сочат данни на Си Ен Ен и всекидневника "Маями хералд". Хигинс е първата жена, поела ръководството на града.

Тази победа в щат, в който президентът републиканец прекарва по-голямата част от почивните си дни - в резиденцията си в Мар а Лаго, е пореден успех за демократите. Те спечелиха изборите за губернатор във Вирджиния и Ню Джърси тази есен, както и кметството в Ню Йорк.

В Маями 61-годишната Хигинс обеща "етично и отговорно управление, което дава конкретни резултати за населението".

Хигинс спечели при избирателна активност от едва 20% в град със значителна кубинска общност, която традиционно гласува за републиканците.

Според допитванията одобрението за Доналд Тръмп е паднало до най-ниското си ниво от връщането му в Белия дом през януари, не на последно място заради повишените разходи за живот, които според американците се дължат отчасти на налаганите от президента мита, пише БТА.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    4000

    4

    кинджал

    10.12 2025 в 10:24

    -0
    +0
    В Ню Йорк - комунист, в Маями демократ. Къде е националната гвардия, спи ли? Май работите не се получават така както в Русия - с пълно единодушие. Явно не всички американци са Гага.

    8036

    3

    lans link

    10.12 2025 в 09:55

    -0
    +0
    Подкрепения от Тръмп кандидат не са ли го депортирали вече?

    1953

    2

    craghack

    10.12 2025 в 09:38

    -0
    +0
    Нещо се счупи в американското общество. 20 процента избирателна активност е много зле.

    2970

    1

    Джендо Джедев

    10.12 2025 в 09:25

    -0
    +3
    "Хигинс спечели при избирателна активност от едва 20% в град със значителна кубинска общност, която традиционно гласува за републиканците."

    Нищо чудно - сигурно башибозукът от ICE ги е опандизил, та са останали 20% да гласуват.

    Това, че Краснов е недолюбван вече дори и от MAGA туземците е ясно и съвсем обяснимо. Това, което е необяснимо, обаче, е фактът, че още не е овалян в катран и перушина.

     
    X

    Войните в Африка: Руслан Трад и Камен Невенкин във Фронтова линия 09.12.2025