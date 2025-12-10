Нобеловата награда за мир ще бъде връчена в отсъствието на носителката ѝ

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо няма да присъства на церемонията в Осло, за да приеме Нобеловата награда за мир, съобщи директорът на Норвежкият Нобелов институт, цитиран от Ройтерс.
58-годишната Мачадо отсъства поради 10-годишната забрана за пътуване, наложена ѝ от венецуелския режим. Тя се укрива от над година, като мястото, където се намира, е неизвестно.
Церемонията по награждаването ще се състои въпреки отсъствието на лауреатката. Когато носителят на отличието не може да присъства, по традиция негов близък го получава и предава. В случая на Мария Корина Мачадо, това ще бъде нейната дъщеря - Ана Сорина Соса Мачадо.
Мачадо трябваше да получи наградата си на церемония в градския съвет в Осло в присъствието на крал Харал, кралица Соня и лидери на латиноамерикански държави, сред които на Аржентина и Еквадор – Хавиер Милей и Даниел Нобоа.
Церемонията започва в 13 часа (14 часа българско време).
