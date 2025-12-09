Архиепископ Елпидофор: Разделението между източноправославните и древните ориенталски църкви не е богословско

Разделението между източноправославните и древните ориенталски православни църкви не е по същество богоословско и няма причина, която да препятства единството между тях, заяви архиепископ Елпидофор от Гръцката православна архиепископия на Америка (към Вселенската патриаршия). Към ориенталските православни църкви се числят коптската, арменската, сирийската, еритрейската, етиопската и други.

Изказването на Елпидофор, който се смята за възможен наследник на сегашния Вселенски патриарх Вартоломей, беше част от конференция на Икуменическия институт "Хъфингтън" за диалога между източноправославните и ориенталските църкви, провела се през ноември месец в Бруклин, Масачузетс.

„Винаги романтично си мислим, че всички причини за нашите разделения са богословски. Това е богословски романтизъм, църковен романтизъм, който няма много общо с реалността — с историческата реалност на действителните причини, поради които нямаме общение“, каза архиепископ Елпидофор.

Той върна лентата назад до Четвъртия вселенски събор (Халкидонски), като припомни, че с древните ориенталски църкви останалите са имали общение поне още 200 години след края на събора. Според него разделението не е породено само от богословски причини, а в крайна сметка политически фактори са довели до това.

„Арабските нашествия са наближили империята. Императорите смятали, че християните, намиращи се около границите на империята — много близо до арабите и несъгласни във вярата с Константинопол — представляват заплаха за империята. И така византийските императори на Източната Римска империя започнали да преследват тези християни, които не приемали Халкидон. И тогава — пролятата кръв — довела до това тези християни да се отделят, да създадат паралелна йерархия и да прекъснат общението с Константинопол. Това е история“, припомни фактите около Събора Елпидофор.

Архиепископът добави, че богословският диалог между източните православни и ориенталските църкви е приключил преди десетилетия и че има финализирано споразумение. Съвместна комисия се събира няколко пъти между 1964 и 1993 г., като изработва съвместни документи. Последният от тях твърди, че двете традиции (източна и ориенталска) са запазили автентичната православна вяра в Христос, макар да са използвали термини по различен начин.

Елпидофор критикува и това, че съвременните православни църкви лесно прекъсват общението помежду си заради спорове над юрисдикцията (правомощия над дадена територия). Например Московската патриаршия прекъсва общение с всяка църква, която признае за канонична Православната църква на Украйна (ПЦУ). ПЦУ получи томос за автокефалия от Вселенската патриаршия през 2019 г.

„Нека бъдем честни — ако вярваме, че богословското съгласие е достатъчно, за да продължим напред към общение, другият вариант е лицемерие. Не сме честни, когато водим диалог“, заключи американският архиепископ.

През 2022 г. архиепископ Елпидофор кръсти децата на хомусексуална двойка, което предизвика недоволство в църковните среди.