Axios: САЩ притискат Зеленски да отстъпи Донбас

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп притиска украинския лидер Володимир Зеленски бързо да се съгласи на териториални отстъпки като част от мирния план на САЩ.

Това са съобщили двама украински източници пред Axios.

По думите им преговорите са се съсредоточили върху два въпроса: искането на Русия да получи неокупираната от нея част от Донецка област и искането на Украйна за гаранции за сигурност от страна на САЩ, за да се предотврати бъдеща руска агресия.

Междувременно условията на мирния план за териториалните проблеми и контрола над Запорожката атомна електроцентрала се втвърдиха, след като специалният пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнер, проведоха петчасови разговори с руския президент Владимир Путин в Москва, отбелязал един от източниците на Axios. По време на телефонен разговор със Зеленски на 6 декември Уиткоф и Къшнер настоявали за най-новата версия на мирния план.

"Изглеждаше сякаш САЩ се опитваха да ни продадат по различни начини желанието на Русия да завладее целия Донбас и че американците искат Зеленски да приеме всичко това в телефонен разговор", посочил източникът.

Според него украинският президент е получил документа само час преди разговора и не е имал време да го проучи.

Украинските източници твърдят още, че САЩ се опитват да отделят Зеленски от европейските лидери, за да упражнят "по-ефективен натиск" върху него. Един от източниците обяснил, че докато администрацията на Тръмп оказва натиск върху украинския президент да действа бързо, европейците го съветват за предпазливост и търпение. Това дразнел Белия дом, който все повече вярвал, че европейците се превръщат в пречка за мирната сделка.

Вчера Володимир Зеленски имаше среща с европейски ръководители и обяви след това, че Европа ще представи своето мирно предложение на САЩ. Той отбеляза, че няма право да се отказва от каквато и да е територия.

"Русия със сигурност настоява да се откажем от територия. Ние със сигурност не искаме да се отказваме от нищо. За това се борим, вие го знаете много добре", каза Зеленски, цитиран от "Украинска правда".

В интервю за POLITICO Доналд Тръмп нарича войната в Украйна голям проблем и ако той не е станал президент, този проблем е щял да стане още по-голям и дори е можело да се разрасне до Трета световна война. Той отново обвинява Зеленски, че не се е запознал в детайли с текста на мирното споразумение.

"Ако не прочетат споразуменията, потенциалните споразумения, знаете ли, не е лесно с Русия, защото Русия има предимство. И винаги са го имали. Те са много по-големи. Те са много по-силни в този смисъл", казва Тръмп.

Той добавя, че високо цени "народа на Украйна и въоръжените сили на Украйна за тяхната храброст, за тяхната борба и всичко останало", "но знаете, в един момент мащабът обикновено надделява".

На въпрос за ролята на Европа в конфликта, отговаря, че "Европа в много отношения се справя зле с проблемите си".

Доналд Тръмп отговаря на питане дали не е време за нови президентски избори в Украйна така: "Да, смятам, че е време".