Американският милиардер Тод Боели оглавява консорциум, който е подписал споразумение за придобиването на международния бизнес на руския петролен гигант „Лукойл“. В сделката участва и американската държава, която ще получи дял от собствеността и бъдещите печалби. Сред активите, обект на придобиването, са нефтени находища, рафинерии и бензиностанции в Европа, Близкия изток, Африка и Северна Америка, включително бизнесът на компанията в България.

Международните активи на руския петролен гигант „Лукойл“ ще преминат под американски контрол, след като консорциум, воден от милиардера Тод Боели (Todd Boehly), обяви подписването на споразумение за придобиването им. Това съобщава агенция Reuters.

Сделката е с участието на американското правителство чрез Международната корпорация за финансиране на развитието на САЩ (U.S. International Development Finance Corporation — DFC). Държавната институция ще получи собственост в придобиваните активи, без това да изисква първоначално плащане от американските данъкоплатци.

Това е безпрецедентен ход с голямо геополитическо значение: американската държава ще стане съсобственик в международния бизнес на една от най-големите руски петролни компании, докато Вашингтон продължава санкционния натиск срещу Москва заради войната в Украйна.

Споразумението вече е подписано, но сделката все още не е окончателно приключена. За прехвърлянето на собствеността е необходимо одобрение от американското Министерство на финансите и неговата Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

Начело на американския консорциум стои инвестиционната компания Eldridge, ръководена от милиардера Тод Боели. Той е известен като един от собствениците на бейзболния клуб „Лос Анджелис Доджърс“ и английския футболен клуб „Челси“.

Боели ръководи инвестиционна група с активи под управление на стойност приблизително 75 млрд. долара, чиито интереси досега са били съсредоточени във финансовия сектор, застраховането, спорта и развлеченията.

В консорциума участват четири организации:

- Eldridge — инвестиционната компания на Тод Боели.

- U.S. International Development Finance Corporation (DFC) — американска държавна институция за международно финансиране и инвестиции.

- Xtellus Partners — американска финансова компания.

- Catena Investment Holding — инвестиционно дружество от Обединените арабски емирства.

Според официалното съобщение на консорциума целта е стратегически енергийни активи, досега контролирани от Русия, да преминат под собствеността на американски и съюзнически инвеститори.

Странно ще се осъществи и плащането на сделката - с ценни книжа.

Според Reuters договорената схема включва размяна на ценни книжа на „Лукойл“ на стойност около 10 млрд. долара срещу международните активи на руската компания.

Това означава, че купувачите няма да преведат непосредствено 10 млрд. долара в брой на руската компания. Вместо това „Лукойл“ ще получи ценни книжа, които ще бъдат поставени в ограничена попечителска сметка в Обединените арабски емирства. Според обявените условия достъпът до полученото възнаграждение ще бъде ограничен за пет години или до отмяната на санкциите.

Механизмът е съществен, защото американското правителство не желае сделката да осигури незабавен финансов ресурс на Русия, който би могъл да бъде използван за продължаване на войната в Украйна.

В същото време структурата повдига въпроси доколко полученото от руската компания възнаграждение ще остане блокирано и дали предложената схема отговаря на всички досегашни изисквания на американските санкционни власти.

Според анализа на вашингтонския Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) американската държава се оказва в необичайна двойна роля — едновременно участник в придобиването и страна, чиито регулаторни органи трябва да разрешат сделката.

За България новината е от изключително значение, тъй като международният портфейл на „Лукойл“ включва рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“, която има стратегическа роля за снабдяването на страната с горива.

Според Reuters сред активите, обхванати от споразумението, са рафинерии в България, Румъния и Нидерландия, както и обширна мрежа от бензиностанции. Това означава, че българските активи на „Лукойл“ са част от международния бизнес, който американският консорциум възнамерява да придобие.

Според информацията на Reuters международният портфейл включва операции в 11 държави, осигуряващи добив от приблизително 350 000 барела петрол дневно.

В него влизат:

- Рафинерии в България, Румъния и Нидерландия.

- Петролни находища и добивни мощности, включително в Азербайджан и Казахстан.

- Международна мрежа от бензиностанции, включително в САЩ.

- Други активи в Европа, Близкия изток, Централна Азия и Африка.

Стойността на международния портфейл се оценява на около 16 млрд. долара според източници на Reuters, запознати с условията на сделката.

За България ключовият въпрос е дали промяната в собствеността ще доведе до преструктуриране на управлението на рафинерията, промени в доставките на суров петрол и нови инвестиции. На този етап няма достатъчно информация, за да се направи заключение дали ще има непосредствени промени в цените на горивата или в дейността на българските предприятия на „Лукойл“.

Един от най-необичайните аспекти на сделката е прякото участие на американската държава.

Според Reuters DFC ще получи дял в собствеността, както и представителство в управителния орган на новата структура.

Размерът на държавния дял все още не е оповестен. Американската страна ще има право на част от бъдещите печалби, след като частните инвеститори възстановят вложения капитал и получат предварително договорената възвръщаемост.

По този начин Вашингтон няма просто да санкционира руския петролен бизнес, а ще участва в управлението и икономическите резултати на част от неговите досегашни международни активи.

Представител на DFC обяснява пред Reuters, че прехвърлянето на стратегическа енергийна инфраструктура под контрола на САЩ или техни съюзници е важен приоритет на администрацията. Това придава на сделката значение, което далеч надхвърля обикновеното придобиване на петролни предприятия.

Продажбата е пряко свързана със санкциите, наложени от Вашингтон през октомври 2025 г. срещу двете големи руски петролни компании — „Лукойл“ и „Роснефт“. Санкциите бяха част от усилията на администрацията на Доналд Тръмп да засили икономическия натиск върху Кремъл заради продължаващата война срещу Украйна.

Ограниченията създадоха сериозни затруднения пред международните операции на „Лукойл“ и ускориха търсенето на купувачи за активите извън Русия. Още през 2025 г. беше обсъждана продажба на международните активи на търговската компания Gunvor. Процесът обаче беше прекратен след острата реакция на американското Министерство на финансите, което постави под съмнение независимостта на потенциалния купувач от Кремъл.

През януари 2026 г. „Лукойл“ обяви и споразумение с американската инвестиционна компания Carlyle. Това споразумение обаче не беше изключително и зависеше от необходимите регулаторни разрешения. То също не доведе до окончателна продажба. Впоследствие Carlyle се оттегли от надпреварата, след като не получи необходимия лиценз от американските власти.

Новият консорциум, ръководен от Боели, предлага различна структура на плащането и включва самото американско правителство като партньор.

Според Reuters преговорите за настоящата сделка са продължили повече от година.



Придобиването може да промени разпределението на влиянието върху енергийната инфраструктура в няколко стратегически региона. Става дума не само за добив на петрол, а за рафинерии, логистика, доставки и търговия с горива. Особено важно е географското разположение на активите — от Централна Азия през Черноморския регион и Балканите до Западна Европа.

Пред Reuters Тод Боели подчертава значението на така наречения Среден коридор — транспортния и енергиен маршрут, който свързва Централна Азия с Европа, заобикаляйки Русия. Ако сделката получи окончателно одобрение, тя може да даде на американски и съюзнически инвеститори по-силно присъствие в региони, в които руските енергийни компании традиционно имат значително влияние.

Според анализа на CSIS това може да бъде представено като външнополитически успех за администрацията на Тръмп, тъй като активи на стойност милиарди долари ще излязат от руска собственост.

Същевременно анализаторите поставят въпроса дали необичайната финансова структура действително гарантира, че Русия няма да получи икономическа изгода, противоречаща на целите на санкциите.



Въпреки подписаното споразумение американският консорциум не е станал автоматично собственик на международните активи на „Лукойл“. Предстои процедура за одобрение от OFAC към Министерството на финансите на САЩ.

По информация на CSIS подписаното споразумение предоставя на консорциума 60-дневен период на изключителни права за финализиране на договореностите.

Тод Боели е заявил пред Reuters, че окончателното приключване на придобиването може да отнеме до една година. Предстои да бъдат уточнени и условията за управление на новата структура, която се очаква да получи ново име. Междувременно възникват въпроси за бъдещето на дружествата в отделните държави, както и за необходимостта от допълнителни национални регулаторни разрешения.

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