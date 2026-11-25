Държавни културни институти надписвали броя на продадените билети и „увеличавали“ местата в залите, за да отчетат по-високи приходи и да получат по-големи субсидии от държавата. Два доклада на Сметната палата, приети през ноември 2026 г, разкриват, че контролът, който извършва Министерството на културата върху държавното финансиране, е неефективен, съобщава одитната институция.
Ръководни длъжности са заемани без конкурс, допускани са грешки при изчислението на обезщетенията за неизползван платен годишен отпуск и при прекратяване на служебни и трудови правоотношения, сключвани са извънтрудови договори за дейности, съвпадащи с преките функции на щатните служители.
Сред констатираните нарушения в редица държавни културни институти са превишаването на капацитета на залите, лимитите за турнета и ценовите прагове, разминаванията между финансовите отчети, справките за субсидии и реално преведените суми към Министерството на културата, както и натрупването на неразплатени задължения.
Одитният доклад разпознава четири основни фактора за генерирането на дългове: неправомерно увеличение на разходите за персонал и бонуси; неефективен контрол от страна на Министерството на културата; забавени плащания и липса на лимити от МК; несъвършенства в нормативната уредба, в това число и по отношение на средната цена на билетите, определена с постановление на Министерски съвет, приходите над която не се финансират, съобщава още сайтът на Сметната палата.
Отговор на Министерството на културата
Министерството на културата излезе с позиция в която твърди, че докладът на Сметната палата потвърждава тежкото наследство, заварено от настоящото ръководство на Министерството на културата. Въведените още през май 2026 г. мерки за финансово стабилизиране и засилен контрол вече дават конкретни резултати, уверяват от МК.
Според МК за половин година са разплатени наследени и финансово необезпечени задължения от 2025 г. в сферата на сценичните изкуства в размер на над 25 милиона евро, а недостигът на средства беше намален с около 11 милиона евро. Приоритет на културното министерство е не само преодоляването на последиците от наследените проблеми, но и изграждането на устойчив модел на управление, заявяват още от МК.
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25.11 2026 в 21:10
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