Местната общност в село Богьовци, община Костинброд, и още 13 околни села се готви за протест заради планове за изграждане на мащабен ВЕИ парк в района.
За 27 ноември е насрочено обществено обсъждане за проекта с фотоволтаици, а напрежението около проекта расте. Обсъждането е на доклада за екологична оценка на ПУП-ПЗ за фотоволтаичния проект.
"Зад този проект стоят въпроси, които засягат не само Богьовци, но и съседните населени места – земеделските територии, природата, биоразнообразието, водите и качеството на живот на хората в района", твърдят жители, които са разтревожени от проекта. През последните месеци местната общност последователно изразява несъгласието си с начина, по който се придвижва инвестиционното намерение за мега проект, представян като най-големия на Балканския полуостров. Подадени са възражения, становища и сигнали до компетентните институции. Поставени са въпроси за екологичните последици, кумулативното въздействие и необходимостта от задълбочена и прозрачна оценка на проекта.
Този път хората очакват не просто да бъдат изслушани, а въпросите им да получат конкретни отговори, пишат те в писмо до редакцията на OFFNews.
"Това не е изолиран спор между инвеститор и няколко жители. Става дума за бъдещето на цели населени места и за правото на хората да участват реално във вземането на решения, които ще определят средата им на живот за десетилетия напред", алармират от Инициативния комитет „Богьовци – Беледие хан".
В Костинброд се разгръща скандал с над 2100 декара общинска земя, обхващаща 14 населени места. Въпреки сериозното обществено недоволство и намесата на областния управител, който отмени апорт, общината прави нов опит да придвижи апортирането на имотите в капитала на „Общински превози – Костинброд" ЕООД, посочват засегнатите.
В дневния ред на заседанието за днес са включени две последователни точки – първо отмяна на старото решение за апорт, а непосредствено след това приемане на ново, със сходно съдържание, но с променен списък на имотите.
След като първоначалното решение е отменено от областния управител, общината очевидно не се отказва от намерението си. Напротив – опитва се да го прокара отново, при това в изключително кратки срокове, пишат местни жители до редакцията.
Хората призовават медиите да ги подкрепят и да отразят техния протест, като канят журналисти на общественото обсъждане в петък, от 15 ч., в село Богьовци.Следете новините ни в :
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25.11 2026 в 16:49
А на селяндурите/ те не са селяни/ дето са настръхнали искам да им кажа, че скоро нови работни места по тези ширини не се предвиждат! Така че да "прегърнат волтаиците и да дерзаят!
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25.11 2026 в 16:45
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25.11 2026 в 16:40
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25.11 2026 в 16:23
Но както се казва в БГ, "Всеки сам си преценЯ"
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25.11 2026 в 16:17
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25.11 2026 в 16:10
Като чуя за земеделските земи които били изяждани от фотоволтаиците и се чуя да се смея ли, да плача ли. 90% от земеделските земи са само тръни които не са обработвани от късния социализъм, но иначе много милеем за тях.
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