Местната общност в село Богьовци, община Костинброд, и още 13 околни села се готви за протест заради планове за изграждане на мащабен ВЕИ парк в района.

За 27 ноември е насрочено обществено обсъждане за проекта с фотоволтаици, а напрежението около проекта расте. Обсъждането е на доклада за екологична оценка на ПУП-ПЗ за фотоволтаичния проект.

"Зад този проект стоят въпроси, които засягат не само Богьовци, но и съседните населени места – земеделските територии, природата, биоразнообразието, водите и качеството на живот на хората в района", твърдят жители, които са разтревожени от проекта. През последните месеци местната общност последователно изразява несъгласието си с начина, по който се придвижва инвестиционното намерение за мега проект, представян като най-големия на Балканския полуостров. Подадени са възражения, становища и сигнали до компетентните институции. Поставени са въпроси за екологичните последици, кумулативното въздействие и необходимостта от задълбочена и прозрачна оценка на проекта.

Този път хората очакват не просто да бъдат изслушани, а въпросите им да получат конкретни отговори, пишат те в писмо до редакцията на OFFNews.

"Това не е изолиран спор между инвеститор и няколко жители. Става дума за бъдещето на цели населени места и за правото на хората да участват реално във вземането на решения, които ще определят средата им на живот за десетилетия напред", алармират от Инициативния комитет „Богьовци – Беледие хан".

В Костинброд се разгръща скандал с над 2100 декара общинска земя, обхващаща 14 населени места. Въпреки сериозното обществено недоволство и намесата на областния управител, който отмени апорт, общината прави нов опит да придвижи апортирането на имотите в капитала на „Общински превози – Костинброд" ЕООД, посочват засегнатите.

В дневния ред на заседанието за днес са включени две последователни точки – първо отмяна на старото решение за апорт, а непосредствено след това приемане на ново, със сходно съдържание, но с променен списък на имотите.

След като първоначалното решение е отменено от областния управител, общината очевидно не се отказва от намерението си. Напротив – опитва се да го прокара отново, при това в изключително кратки срокове, пишат местни жители до редакцията.

Хората призовават медиите да ги подкрепят и да отразят техния протест, като канят журналисти на общественото обсъждане в петък, от 15 ч., в село Богьовци.

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