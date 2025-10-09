Поправката ''Лукойл'' мина на първо четене в НС: Активи ще се продават само с благоволението на ДАНС и МС

Народното събрание експресно прокара на първо четене поправката "Лукойл", която задължава рафинерията да получава позволение от Държавна агенция "Национална сигурност" и Министерския съвет, преди да продава свои активи в България.

Вчера законопроектът, внесен от управляващото "малцинство" и "ДПС-Ново начало", бе одобрен скоростно в почивката на парламента на извънредно заседание на енергийната и икономическата комисията.

Ето как гласуваха днес депутатите на първо четене:

Разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД да стават само след положително становище на ДАНС и решение на Министерски съвет, бе записано днес в Закона за насърчаване на инвестициите.

Вносителите от ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-НН се мотивират с това, че "Лукойл" е развила сериозна мрежа от икономически субекти на територията на България, които имат "структуроопределящо значение" за пазара на нефт и продукти от нефтен произход. Според тях собствеността на рафинерията остава отворен риск за националната сигурност и затова трябва да се гарантира националния и съюзен интерес.

Управляващото мнозинство заявява, че така ще се гарантира, че активите на "Лукойл" ОАО могат да бъдат продадени или отдадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да осигури непрекъсната работа на активите.

В началото на днешното заседание председателят на парламента Наталия Киселова вкара точката в програмата за работа, като се аргументира с решение, взето на председателски съвет тази сутрин.

Искра Михайлова от "Възраждане" попита как така се внасят законопроекти в деловодството на Народното събрание (НС) след работно време и защо така експресно се прокарва поправката "Лукойл". Поиска прегласуване, но не се прие.

"Лукойл" няма да има възможността да продаде формално активите си на несвързана с тях компания и на практика пак да има контрол и руската федерация да продължи да има контрол върху този определящ сектор, каза Станислав Анастасов от "ДПС-Ново начало".

Той нарече критикуващите законопроекта "лошо пеещ руски хор" и "служители на "Лукойл" и заяви, че "Продължаваме промяната" (ПП) активно са търсили купувач на рафинерията през 2023 г.

"Всичко това се случи по време на сглобката в кабинета на Борисов. Тогава Кирил (б.а. Петков), абсолютно ентусиазирано, обясни, че той и Асен (б.а. Василев) търсят купувач. После разбрахме какво търсят с тази сделка", каза Анастасов.

"ДПС-Ново начало" има информация, че се търсят начини да се избегне скрининговия механизъм над Руската федерация, въведен преди 2 години, добави депутатът.

Бившият министър на икономиката Богдан Богданов от ПП каза, че изказването Анастасов цели да отклони вниманието от това, че с промените целият процес се измества през ДАНС и временния шеф на агенцията - Деньо Денев.

"Знаем как той саботира машинното гласуване на последните избори за местна власт, под предлог за "двустепенна проверка", която в момента е на три нива", заяви Богданов.

Той посочи, че междуведомственият съвет, който сега е отговорен за скрининговия механизъм над "Лукойл" се председателства от вицепремиера Томислав Дончев от ГЕРБ. Богдан Богданов изтъкна, че трябва да се изиска становище от ЕК, защото става дума за стратегически активи.

Според него се е намерил потенциален купувач и сега ДПС-НН се уверява чрез ново законодателство, че "ще има краче във вратата" и ще "държи дистанционното на бариерата" по потенциалната сделка.

"Целта е да има едно "Д" на входа и изхода. Иначе, че не е добре Руската федерация да има активи в България е безспорно", каза съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

Борисов Аладжов от "Възраждане" каза, че целта на законопроекта е лидерите на ГЕРБ Бойко Борисов и ДПС-НН Делян Пеевски да насочат продажбата към удобен за тях инвеститор.

Красимира Катинчарова от "Величие" заяви, че законопроектът създава бариера за инициативи от трети страни и посочи, че не е редно ДАНС да има крайната дума.

На финала на дебатите бившият министър на иновациите Даниел Лорер от ПП каза, че законопроектът е "крайно странна инициатива" и че нищо от казаното не го е убедило от нуждата да се приеме и затова ще гласува против.

Председателстващият заседанието Драгомир Стойнев от БСП закри дебатите, въпреки че имаше още желаещи да се изкажат.

Йордан Тодоров от "Възраждане" посочи след гласуването, че за пръв път ДАНС има повече правомощия от МС и заяви, че законопроектът е откровено лобистки.