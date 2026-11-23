„Това, което се случи, е всъщност нищо ново.“ С този прочит на последните президентски избори започва разговорът с общинския съветник от Трявна Боян Грозев в студийния подкаст на „За Габрово“.

Защо след протести и заявка за политическа промяна отново се стига до усещането за „още от същото“? Успя ли Андрей Гюров да консолидира демократичната общност и имаше ли реален шанс една сравнително цивилизована предизборна кампания в днешната политическа действителност на България?

В разговора търсим причините за ниската избирателна активност, която за пореден път постави под въпрос доверието в политическата система. Дали отказът да се гласува е форма на апатия, или по-скоро знак, че мнозинството от гражданите вече не вярват, че гласът им може да промени нещо? И какво означава фактът, че очакваната победа на Илияна Йотова не предизвика достатъчно силна мобилизация на избирателите?

„Политическият елит не успява да мотивира гражданите да гласуват“ е една от тезите в разговора. Но каква е алтернативата на политическото противопоставяне между два полюса? Могат ли разделението и конфронтацията да решат проблемите на обществото и защо днес площадите не са изпълнени с протестиращи?

От националната политическа картина разговорът преминава към отражението на държавните решения върху малките общини и предстоящия Бюджет 2027. Обсъждаме още работата на Общинския съвет в Трявна, възможностите за реален контрол върху изпълнителната власт, прозрачността при вземането на решения и предизвикателствата пред един общински съветник.

Има ли място за независими позиции в малкия град, където личните и професионалните отношения често се преплитат с политиката? Колко трудно е да отстояваш позицията си, когато хората, за чиито решения гласуваш, са и хората, с които се срещаш всеки ден?

Един разговор за изборите, политическото доверие, местната власт и гражданската отговорност. И за въпроса дали промяната зависи единствено от политиците, или - в крайна сметка - от всички граждани?



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