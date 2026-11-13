Борисов: Някой от олигарсите на Радев се е огледал в имотите на веригите - както хладилния завод

Някой от олигарсите на Радев се е огледал в имотите на веригите - както хладилния завод, коментира днес в кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Той коментира действията на държавните регулатори спрямо търговските вериги, но и силно разкритикува вчерашното изказване на изпълнителния директор на "Кауфланд България" Михаил Петров . Борисов определи думите на Петков като недопустими.

"Това правителство може да изнерви всеки, абсолютно недопустимо е това изказване, немец едва ли ще се изкаже така", коментира Борисов в кулоарите на Народното събрание.

Той смята, че след това изказване изпълнителният директор на Кауфланд България трябва да бъде уволнен и че подобно отношение от страна на ръководител на голяма компания не може да бъде толерирано.

"По-скоро се замислям дали не искат да ни върнат във времето на "Наркоп," "Нармак", "Детмак", "Кореком", "Хоремак". Комунистите никога не правят нещо самоцелно", пошегува се Борисов.

Борисов изрази съмнения, че атрактивните имоти на големите търговски вериги може да са привлекли интереса на представители на икономически кръгове.

"А най-хубавите имоти в големите градове са на тези вериги. Според мене някой от олигарсите на Румен Радев се е огледал по веригите, в техните имотчета и сега ще направят всичко възможно да ги изгонят. Аз изобщо не съм на страната на "Кауфланд". Просто почвам да си мисля, че тези имоти на веригите са се харесали на някой олигарх, както хладилния завод и сега си го прибра Слави Василев.", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ отправи критики и към подхода на премиера за инвестиционната политика в страната.

"Докато Радев беше президент, не търчеше ли на всяко събитие на Райнметал да участва с една камара журналисити до него? Сега вече не се говори за Райнметал. А беше най-голямата инвестиция, 1 милиард. Сега почваме веригите. И уверено се връщаме към комунзима. Нещо са намисли на веригите да направят", коментира Борисов.

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