Решението на ОИК Варна за отстраняването на кмета Благомир Коцев по никакъв начин няма отношение към решения, позиции или становища на органи на ДПС, заявяват от партията.

Действията на членовете на ОИК Варна, като изборен орган, пораждат множество съмнения относно мотивите, с които е предприето решението, пишат още от ДПС.

Общинската избирателна комисия във Варна прекрати предсрочно пълномощията на кмета Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор снощи.

Решението влиза в предварително изпълнение и е подкрепено от 20 от общо 26 членове на комисията от представителите на всички политически сили, съобщи председателят на ОИК-Варна Велин Жеков след заседанието на комисията.

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