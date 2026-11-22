Кризата в Черно море ще се задълбочава според бившия министър на отбраната Ангел Найденов. Той припомни по бТВ, че ударените кораби в района вече са 15.

Найденов коментира сигурността в Черно море, след като руският президент Владимир Путин заяви, че атаките срещу плавателни обекти няма да бъдат прекратени. Според бившия министър на отбраната с това изявление на практика е признато, че Русия стои зад атаките срещу кораби в западната част на Черно море.

„Става дума за преднамерени удари, чиято основна цел е да блокират подходите и маршрутите от и към украинските пристанища, да блокират на практика търговията на Украйна. Това е и допълнителен лост за икономически натиск върху страната“, обясни той.

По думите му България има възможност да противодейства на подобни заплахи, но въпросът е с какви военни средства разполага и как е организирано тяхното използване.

„Нуждаем се от постоянно присъствие във въздушното пространство с оглед на разузнаването, наблюдението, ситуационната осведоменост и ранното предупреждение. Така ще има и възможност да бъдат използвани други военни средства, с които да се противодейства на безпилотни летателни или надводни средства“, заяви Найденов.

Той потвърди, че в момента България не разполага с радари с достатъчно висока разделителна способност, които да засичат малки летателни апарати на разстояние от 50 до 70 морски мили. Проблемът е, че тези дронове летят ниско и имат ниска отражателна способност, което ги прави трудни за откриване. Сходни затруднения има и при засичането на малки надводни катери с много слаб радарен отпечатък.

Според бившия министър на отбраната именно изграждането на по-добри способности за наблюдение и ранно предупреждение е необходимо условие, за да може страната ни да реагира адекватно на заплахите в Черно море.

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