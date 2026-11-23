Предложенията на Спаси София за изменения в Закона за движението по пътищата, с които се въвеждат специализирани места за безопасно качване и слизане на пътници (Kiss & Ride) и места за товаро-разтоварни дейности, събраха необходимата гражданска подкрепа и очакват становища от Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С промените се цели да се сложи край на хаоса около училищата и детските градини и да се улесни работата на доставчиците, без да се блокира движението по улиците, съобщиха от партията.

Предложенията предвиждат въвеждането на два нови вида специализирани места за престой:

● Kiss & Ride – обозначени места за безплатен кратковременен престой за безопасно качване и слизане на пътници около училища, детски градини, болници, гари, летища и други обществени обекти.

● Места за товаро-разтоварни дейности – обособени места за зареждане на търговски обекти, доставки до адрес и извършване на хамалски услуги, с възможност за въвеждане на часови режими и предварително резервиране при преместване на имущество.

„Хиляди родители на ден оставят децата си на училище или детска градина на път за работа и това става за сметка на много от времето им и създава конфликти и хаос в кварталите. Предложихме работещо решение, което зачита местното самоуправление и получихме обществена подкрепа. Очакваме от държавата отговорно отношение, а не протакане“, заяви председателят на Спаси София Борис Бонев.

През септември „Продължаваме промяната“ внесе сходен законопроект, който беше отхвърлен от парламентарните комисии. Дни по-късно Спаси София предложи редакции, отразяващи препоръките на Националното сдружение на общините в Република България, и ги изпрати до парламентарната Комисия по транспорт и съобщения.

За разлика от първоначалния законопроект, предложенията на Спаси София дават право на всяка община сама да определя необходимостта, броя, местоположението и условията за ползване на специализираните места. Предвиждат се единни за страната пътни знаци и маркировка, ясни правила за контрол и глоба от 50 евро за неправомерно ползване.

„Целта ни е проста – по-безопасни улици, по-малко задръствания и по-добре организирано градско пространство. Радваме се, че предложението ни срещна нужната подкрепа. За нас това е ясен сигнал, че подкрепата за този вид мерки е достатъчно широка“, заяви общинският съветник от Спаси София Гергин Борисов, посочвайки, че до момента липсва реакция от народните представители.

От Спаси София подчертават, че подобни решения от години работят успешно в европейските градове. Въвеждането им в България ще даде на общините необходимите законови инструменти да организират по-добре градското пространство в интерес както на гражданите, така и на бизнеса.

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