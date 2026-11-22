България понася сериозни икономически щети заради рисковете за корабоплаването в Черно море, а европейски държави вече подготвят населението си за възможни мащабни кризи и прекъсване на основни услуги.

За това предупреди лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на среща с представители на партията и участници в Академията за млади политици в Монтана. Той отправи остри критики към правителството за липсата на публична информация и адекватна реакция, обвини управляващите в натиск над опозиционните общини и определи ГЕРБ като единствената истинска опозиция, съобщи БГНЕС.

„Не насаждам страх, а цитирам какво правят другите държави. Великобритания предупреждава домакинствата да бъдат готови за до три дни прекъсване на основни услуги, включително електричество. В Нидерландия изпращат брошури с указания как хората да се справят през първите 72 часа без ток, вода или интернет. Швеция препоръчва запаси за поне седмица, Германия – за десет дни, а Австрия – за две седмици“, заяви Борисов.

Той посочи, че Европейската комисия също е представила насоки за готовност на населението при извънредни ситуации. Според лидера на ГЕРБ последователните проблеми с киберсигурността в САЩ и предупрежденията на европейските служби налагат България да обърне сериозно внимание на собствената си готовност.

„Призовавам членовете и симпатизантите на ГЕРБ да направят това, което са предприели в останалите държави – да имат запаси от храна, консерви, стоки от първа необходимост и акумулаторни батерии. Дай Боже, да не се стига до подобни ситуации“, каза Борисов.

Той коментира ситуацията в Черно море и отражението ѝ върху българската икономика. По думите му международната оценка на морските рискове вече включва зона с висок риск в откритите води край България и Румъния, което оскъпява корабоплаването и застраховането.

„Самият Владимир Путин казва, че се атакуват търговски кораби в Черно море, а премиерът Радев продължава да не вярва и да чака доказателства. Ние продължаваме да се държим така, сякаш в нашето Черно море действат пирати, които потапят търговски кораби“, заяви Борисов.

Той предупреди, че повишените застрахователни разходи се отразяват върху превозвачите и зърнопроизводителите, а в перспектива могат да засегнат и туризма.

„Вече сме в тази рискова зона. Това означава, че водният ни транспорт става изключително скъп заради застраховките. Цените се увеличават и губят всички – от превозвачите до зърнопроизводителите“, подчерта лидерът на ГЕРБ.

Борисов отхвърли твърденията, че предупрежденията му са опит за всяване на паника, и настоя държавата да информира гражданите за рисковете, както са направили редица европейски правителства.

По отношение на вътрешнополитическата ситуация той обвини управляващите в натиск над кметове и общини, ръководени от опозиционни партии. По думите му представители на полицията, прокуратурата и ГДБОП посещават местни управници и ги притискат да преминат към „Прогресивна България“.

„Ще направим всичко възможно общините да не бъдат рекетирани с моркова и тоягата. Изпращат икономическа полиция, прокуратура, БОП и патрулки, за да питат кметовете дали ще преминат към „Прогресивна България“, или ще продължат да бъдат тормозени. Дори да ги освободят вечерта, снимат ги с белезници и ги разхождат, за да станат за резил пред обществото. Така се насажда страх и сред останалите“, заяви Борисов.

Обръщайки се към участниците в Академията за млади политици на ГЕРБ в Монтана, Борисов заяви, че целта на инициативата е да развива потенциала на новите хора, за да не изпадат в ситуацията, в която се намират днешните управляващи. „Има все още надежда да се запази демокрацията срещу тази пълзяща диктатура, която върви в момента“, каза той, визирайки младите участници в Академията.

Той прогнозира, че при продължаващ спад на доверието към правителството ГЕРБ ще спечели предстоящите местни избори.

Лидерът на партията коментира и избора на нов състав на Висшия съдебен съвет, като го определи като резултат от политическо сближаване между „Прогресивна България“ и ПП-ДБ. Борисов припомни думите на депутата Слави Василев, че това е ВСС на Радев, и заяви, че ГЕРБ се радва, че вече няма как да бъде обвързвана с отговорността за новия състав.

„С радост се отървахме от последното, което можеше да бъде прикачено на ревера на ГЕРБ. Не искаме да участваме в сглобки, в които не можем да отстояваме демократичните си принципи. ГЕРБ повече няма да влиза в коалиции, в които не е водеща сила“, категоричен бе той.

Борисов припомни и ролята на ГЕРБ за присъединяването на България към еврозоната, като заяви, че партията е понесла политически негативи заради необходимите решения. Той критикува ПП-ДБ, че са поискали шест вота на недоверие в периода след представянето на конвергентния доклад.

„Седнах на една маса с Делян Пеевски, Слави Трифонов и Атанас Зафиров. Всички понесохме своите пасиви, защото направихме необходимото България да влезе в еврозоната. Това беше най-важното за държавата – да бъде там, където се вземат решенията“, заяви лидерът на ГЕРБ.

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