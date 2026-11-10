Радев: Не блокираме решенията на ЕС за Украйна, но свръхдефицитът ограничава финансовата ни помощ

Премиерът Румен Радев отрече България да блокира общите решения на ЕС за подкрепа на Украйна, но обясни ограниченията във финансовата помощ с процедурата по свръхдефицит, в която се намира страната. Той подчерта, че България продължава да подкрепя Киев с електроенергия, съдействие за възстановяването на инфраструктурата и безвъзмездна помощ за украински семейства.

"Продължаваме да подкрепяме Украйна и с износ на електричество. Продължаваме да я подкрепяме и с възстановяване на работоспособността на нейните електрически централи, а също и на железопътната система на Украйна. Ние сме поели там ангажимент и наистина организираме такава подкрепа. Що се отнася до финансова подкрепа, ние самите сме в процедура по свръхдефицит и госпожа Урсула фон дер Лайен непрекъснато така ни подканя да влезем в рамките от 3%", посочи той по време на съвместната пресконференция с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна, цитиран от БГНЕС.

По думите му, България никога не е спирала да подкрепя хиляди украински семейства напълно безвъзмездно във Варна. Премиерът посочи, че България полага усилия и за гарантиране на сигурността на украинските граждани в Черно море.

"Ние, както виждате, разходваме сили и средства, материални и човешки, за гарантиране на здравето и живота на украинските граждани в море. Специално за кораба „Челси три“ ние спасихме екипажа, в който бяха и украински граждани", каза министър-председателят.

В отговор на въпрос за произхода на дроновете, атакуващи търговски кораби в Черно море, Радев отново не посочи кой е извършителят, но заяви, че нападенията са следствие от ескалацията на войната на Русия срещу Украйна в региона.

"Бих използвал терминологията, която дадоха тримата министри на отбраната и началниците на отбраната на наскоро проведената тяхна конференция в София, а те казаха много ясно, че атаките са в резултат на ескалацията от войната на Русия срещу Украйна в Черно море. Ето това е причината за атаките", заяви Радев.

По думите му международни екипи продължават работата си в България по установяване на конкретния извършител.

"Що се отнася до установяването с конкретика, с данни, с факти на точния извършител, ние продължаваме да работим. Екипите, международни екипи, които ние заявихме, са още в България, работят усилено. Ние държим непрекъсната връзка с тях, но още те не могат да посочат конкретния извършител", обясни премиерът.

Той подчерта, че България ще основава обвиненията си към трета страна единствено на доказателства, а "не на предварителни внушения".

Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че подкрепата за Украйна е необходима, за да може страната да запази стабилността си и да се противопоставя на руската агресия. Тя подчерта, че всички искат мир, но ако Украйна спре да се бори, ще изчезне от картата, докато ако Русия прекрати бойните действия, войната ще приключи.

По-рано днес британският Файненшъл таймс съобщи, че германският канцлер Фридрих Мерц заплаши да блокира приемането на следващия седемгодишен бюджет на Европейския съюз, ако всички членки на блока не одобрят допълнително финансиране на Украйна.

Вестникът отбелязва, че четири европейски държави - Унгария, Словакия, България и Чехия - са дали да разберат, че няма да участват в по-нататъшното финансиране на Украйна. Мерц призова да бъде намерен начин за подкрепа на Киев „от 2028 г. нататък, който да бъде подкрепен от всички членки“ на Европейския съюз.

Следете новините ни в :