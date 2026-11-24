Руска въздушна атака срещу Запорожие в Украйна отне живота на двама души и рани над 40, сред които и бебе. Това се случва ден след като Киев обяви, че негови дронове са потопили руски военен кораб в либийско пристанище, далеч от фронтовата линия, съобщава Ал Джазира.

При руското нападение в ранните часове на деня срещу града в Югоизточна Украйна е разрушена къща, а пететажен жилищен блок е повреден, съобщиха във вторник регионални представители.

Атаката бе извършена в момент, когато двете воюващи страни продължават ударите на далечни разстояния, изстрелвайки стотици дронове през нощта.

Руското министерство на отбраната заяви, че системите за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили 699 украински дрона над седем региона, окупирания Крим и Черно море.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи, че през нощта 355 дрона са се насочили към столицата, като 63 от тях са били свалени при приближаването им.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че през нощта Русия е изстреляла 96 дрона, които са поразили 13 обекта, а 73 дрона са били свалени или неутрализирани чрез заглушаване.Министерството на отбраната на Русия заяви, че нейните сили са поразили електрическа подстанция в Прилуки, в Черниговска област на Украйна, която според ведомството е захранвала украинската армия. Руските сили са ударили и товарен кораб югозападно от Одеса, за който министерството твърди, че е превозвал военни доставки.

Късно в понеделник полските военни съобщиха, че руски дрон за кратко е навлязъл във въздушното пространство на Полша по време на атака срещу Западна Украйна, но не е бил свален поради риск за цивилното население. Заместник-министърът на отбраната Павел Залевски заяви, че според него навлизането е било умишлено – случващо се три дни след като три руски крилати ракети паднаха в Източна Полша.

Това се случва след атаката на Украйна срещу руската корвета „Меркурий“ в либийското пристанище Бенгази в неделя. Президентът Володимир Зеленски заяви, че в тази „напълно легитимна операция срещу вражески кораби“ са били използвани седем морски дрона, произведени в Украйна. „Ударът в Бенгази лиши Русия от един от най-новите ѝ бойни кораби“, съобщи Юлия Шаповалова от „Ал Джазира“ в репортаж от Москва. „Той беше въведен в експлоатация едва преди три години.“

Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя обвини западните държави, че подкрепят скорошните атаки на Украйна, и заяви, че Москва ще продължи да използва военни средства, за да гарантира сигурността си.

В понеделник отломки от руски дронове паднаха в центъра на Киев, близо до президентската администрация, и предизвикаха пожар в пететажна сграда. Кметът Виталий Кличко съобщи, че петима души са ранени, сред които и чуждестранен гражданин.

В понеделник вечерта Володимир Зеленски заяви, че украинското разузнаване е предупредило за подготовка на нова серия руски удари, и призова жителите да обръщат внимание на сигналите за въздушна тревога.

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