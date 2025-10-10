ДСБ за мракобесния закон на ИТН: Това е чалгата в наказателното право

ДСБ и "Продължаваме промяната" осъдиха законопроекта на "Има такъв народ" за промени в Наказателния кодекс, с които разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години. Те го определиха като пълен абсурд и според лидера на ДСБ ген. Атанас Атанасов "след като чалгата влезе в политиката, сега е време да влезе в наказателното право".

Вчера (09.10.) правната комисия в парламента одобри законопроекта на ИТН. Заседанието на комисията се проведе извънредно в почивката на пленарното заседание.

Има такъв народ" (ИТН) предлага създаването на нов състав на престъпление, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице - без негово съгласие. Като информация за личния живот ИТН определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице".

Ако се приеме законопроектът, сериозно би засегнал медиите и журналистите, макар в проектозакона не е изрично указано, че уредбата засяга само тях. С промените се предлага и използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване на въпросните "престъпления".

Стою Стоев от ПП увери, че законопроектът няма да влезе в дневния ред на парламентарното заседание днес и посочи, че законът засяга всички граждани, не само журналистите.

"Като си качваме снимки във Фейсбук на роднини, без да сме ги питали, подлежим на наказателна отговорност. Това се наказва повече отколкото за едно непредпазливо убийство, което се наказва с до 5 г. затвор. Тук се предвижда наказание от 1 до 6 г. Ако бъде приет този този закон, всеки един гражданин в държавата ще може да бъде подслушван", посочи Стоев.

Бившият премиер Николай Денков коментира в кулоарите на парламента, че парадоксалното в закона е, че никъде не говори за клевета, а човек ще бъде съден за това, че казва истината.

"Най-парадоксалното е, че законопроектът е внесен от тези хора, които направиха кариера както в шоубизнеса, така и в политиката, разпространявайки точно такава информация. Така че, ако бъде приет този закон, аз им предлагам да си дойдат с раираните фланелки тук, защото тяхното място ще бъде в затвора", каза Денков.

Коалиционните им партньори от ДСБ ген. Атанас Атанасов и Йордан Иванов също осъдиха законопроекта.

По думите на лидера на ДСБ ген. Атанасов "след като чалгата влезе в политиката, сега е ще влезе в наказателното право".

"Това е пълен абсурд. Въвежда се възможност СРС да се използват срещу лица журналисти и влогъри, които се занимават с това за разпространяване на информация за личния живот на хората. Какво значи личния живот на хората? Аз да питам - министър-председателят Желязков ако се снима с жена си пред водопада на хотела, това личен живот ли е? И ако това е личен живот, означава ли, че веднага трябва да започне разследване срещу този, който ги е снимал. Това противоречи на конституцията и много международни актове. Това е чалгата в Наказателното право. Това е опит за репресия на свободните хора, на свободното слово", добави Атанасов.

Колегата му Йордан Иванов посочи, че ще сигнализират европейските институции, ако се наложи.

"Ако етиката можеше да се регулира чрез норми в НК, ИТН, след всичко, което са направили в тяхната телевизия, сега нямаше да са в парламента, а щяха да са в затвора. Най-малкото Бойко Борисов и Лили Иванова щяха да са пуснали сигнали срещу тях", каза Иванов.

Вчера Асоциацията на европейските журналисти категорично се противопостави на проектозакона на "Има такъв народ".