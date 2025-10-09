Мракобесие: Правната комисия прие на първо четене да има затвор за лична информация в медиите

Правната комисия в парламента одобри законопроекта на "Има такъв народ" за промени в Наказателния кодекс, с които разпространяването на информация от личния живот на някого се наказва със затвор от 1 до 6 години.

Подобно на експресно прокараните днес на първо четене промени за продажба на активите на "Лукойл", заседанието на комисията се проведе извънредно в почивката на пленарното заседание.

"Има такъв народ" (ИТН) предлага създаването на нов състав на престъпление, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице - без негово съгласие. Като информация за личния живот ИТН определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице".

С промените се предлага и използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване на въпросните "престъпления".

Законопроектът се прие от правната комисия набързо в почивката на парламента - "за гласуваха 14 депутати, "против" - четирима, а един се въздържа от гласуването.

По време на обсъждането зам.-председателят на Народното събрание (НС) Николета Кузманова от ИТН аргументира промените като каза, че "идеята не е мярката да пази лицата, заемащи публични длъжности, а да пази личния живот на всеки човек".

По думите ѝ съставът на това престъпление е за защита на всяко физическо лице, дори и в междусъседските отношения. "Да не го мислим само през призмата на лицата, заемащи публични длъжности", обърна се Кузманова към депутатите.

Петър Кьосев от "Продължаваме промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) заяви, че предложеното законодателство е противоконституционно:

"Имам голямо опасение, че така предложеният текст и резултатът, който се цели, категорично не отговаря на изискванията за баланс на основните права на човека. За мен това е противоконстутицонно и лично бих се ангажирал с писането на мотивите и жалбата срещу този текст", каза той.

Бранимир Балачев от ГЕРБ предупреди, че ако се приеме законопроектът, разследващите органи ще се занимават само с такива дела и каза, че гласува против по юридически съображения. "Това, което предлагате, не е добро и не е в интерес на обществото", заяви Балачев.

Христо Расташки от МЕЧ заяви, че тези промени са сериозен удар по свободата на словото.