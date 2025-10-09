АЕЖ: ИТН предлага мракобесие и невиждана по рода си цензура. Това е диктатура

Асоциацията на европейските журналисти категорично се противопостави на проектозакона на "Има такъв народ", който предвижда от 1 до 6 години затвор за разпространяване на лична информация.
"Има такъв народ" (ИТН) предлага създаването на нов състав на престъпление в Наказателния кодекс, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице - без негово съгласие.
Като информация за личния живот ИТН определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". С промените се предлага и използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване на т.нар. "престъпления".
Проектозаконът бе скоростно приет на първо четене на извънредно заседание на правната комисия днес - в обедната почивка на парламента. "За" гласуваха 14 депутати, само четирима бяха против, а един се въздържа.
Рая Назарян и още 13 депутати подкрепиха мракобесния закон за медиите на ИТН (списък)
АЕЖ-България призовава всички парламентарни сили категорично да се противопоставят на опита за налагане на брутална цензура, която според тях ще доведе до бум на делата шамари (SLAPP) срещу журналисти, опозиционни политици и граждани.
Ето какво заявяват от АЕЖ за експресното законодателство на ИТН:
"Мракобесен закон, който би довел до невиждана по рода си цензура, се движи по бърза писта в Народното събрание. Предложената от партия “Има такъв народ” поправка в Наказателния кодекс би могла да се използва за разправа с медии, журналисти и представители на опозицията. Въпреки че е внесена едва на 7 октомври, поправката бе разгледана и приета днес, 9 октомври, от Правната комисия, без да има възможност заинтересовани страни да изпратят своите становища.
Бързането вероятно издава страха на управляващото мнозинство от обществената реакция, защото депутатите много добре разбират и ясно осъзнават какво точно гласуват.
Защитата на личния живот е важна ценност, но тя трябва да се пази по подходящ начин и да не се въвеждат непропорционални мерки. Правото на зачитане на личния и семейния живот не е абсолютно и понякога други обществени интереси имат превес. Публичните личности се ползват с по-малка степен на защита на това право, тъй като в определени случаи обществото има право да знае. Неслучайно политиците попълват имуществени декларации. В тях обаче липсват данни за имущество на името на извънбрачни партньори и е възможно тези връзки да се използват, за да се прикрият корупционни схеми и незаконно натрупано имущество.
Журналистически разследвания например свързаха бившия министър-председател на България Бойко Борисов с къща в Барселона, обитавана от млада жена, от която се твърди, че той има дете. Разследвания има и за лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски, за когото се твърди, че е осигурил апартаменти за майките на децата си в Дубай. И двете разследвания са с голям обществен интерес, тъй като са свързани с имуществено състояние на лица, заемащи важни обществени длъжности.
Ако бъдат приети предложените промени, тези разкрития биха довели до затвор за журналисти. С такова законодателство България няма да може да се нарича демократична и правова държава. Няма демокрация, която да изпраща журналисти в затвора заради вършенето на техните преки задължения: разкрития за политици и други обществени фигури. В диктатурите обаче се случва точно това и наказването на обидата и клеветата и защитата на личния живот се използват като основание за разправа с критичните гласове и превръщането на управляващите в недосегаеми.
Предложенията, приети от Правната комисия днес, са точно в обратната посока на препоръките на международните организации за свободата на словото, които имаха мисия в България в края на септември и обърнаха внимание на въпроса за пълното декриминализиране на обидата и клеветата. Тези предложения зачеркват и цялата реформа на тази част от Наказателния кодекс в последните години, когато обидата и клеветата престанаха да бъдат престъпления от общ характер и да се наказват със затвор.
АЕЖ-България призовава всички парламентарни сили категорично да се противопоставят на опита за налагане на брутална цензура, която ще доведе до бум на делата шамари (SLAPP) срещу журналисти, опозиционни политици и граждани."
Ружа Райчева
Ружа Райчева завършва "Политически мениджмънт и консултиране" в СУ "Св. Климент Охридски". Преди това се е занимавала с класическа музика и театър. Интересува се от вътрешна политика, медии, култура и международни отношения. Присъединява се към екипа на OFFNews през април 2021 г.