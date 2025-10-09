АЕЖ: ИТН предлага мракобесие и невиждана по рода си цензура. Това е диктатура

Асоциацията на европейските журналисти категорично се противопостави на проектозакона на "Има такъв народ", който предвижда от 1 до 6 години затвор за разпространяване на лична информация.

"Има такъв народ" (ИТН) предлага създаването на нов състав на престъпление в Наказателния кодекс, който да криминализира разпространяването на носители, които съдържат информация за личния живот на едно физическо лице - без негово съгласие.

Като информация за личния живот ИТН определят всички данни за "личните отношения, семейните отношения, интимните отношения или здравословното състояние на физическо лице". С промените се предлага и използването на специални разузнавателни средства (СРС) при разследване на т.нар. "престъпления".

Проектозаконът бе скоростно приет на първо четене на извънредно заседание на правната комисия днес - в обедната почивка на парламента. "За" гласуваха 14 депутати, само четирима бяха против, а един се въздържа.

АЕЖ-България призовава всички парламентарни сили категорично да се противопоставят на опита за налагане на брутална цензура, която според тях ще доведе до бум на делата шамари (SLAPP) срещу журналисти, опозиционни политици и граждани.

Ето какво заявяват от АЕЖ за експресното законодателство на ИТН: