Борисов на откриването на АМ 'Европа': Вятърът на 'Промяната' я оскъпи двойно, но да не си помрачаваме дните

"Строителството на магистрала „Европа“ го забави вятърът на „Промяната“. Струва ви 50% по-скъпо. Тук индексацията е най-малка – „Хемус“ е двойно. Народът си плати цената. Цените вече са други. Но да не си помрачаваме дните – това е нещо хубаво за тази част на България, хубаво за тол системата, ще генерира пари".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов при пускането в експлоатация на магистралата.

Освен него, на откриването още присъстваха и премиерът Росен Желязков, министърът на регионалното развитие Иван Иванов, външният министър Георг Георгиев и председателят на парламентарната регионална комисия Николай Нанков.

С пускането на автомагистрала „Европа“ движението от граничния пункт „Калотина“ до София вече ще се осъществява изцяло по магистрален път. Премиерът Росен Желязков подчерта, че откриването е без фанфари, защото „политическият театър у нас продължава“. Той припомни, че строежът е започнал още през 2018 г. като магистрала „Калотина“.

„В третия кабинет на премиера Борисов помните, че бяхме тук, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че до 1-2 години ще завършим българския участък. Последваха 4-5 години безвремие. Но благодарение на коалиционната мъдрост и партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП успяхме да довършим това, което беше забавено толкова години,“ каза Желязков.

По думите му скоро ще бъде пуснат и нов участък от магистрала „Хемус“.

По повод внесения вот на недоверие срещу правителството, премиерът Росен Желязков увери, че кабинетът запазва стабилна подкрепа и няма признаци коалицията или мнозинството да отслабват. Той отбеляза, че атаките срещу управляващите често са свързани с наследени проблеми или скандали и вместо да отслабват правителството, всъщност го правят по-силно. Според него подобни опити няма да отклонят България от нейния естествен път на развитие.

„Ние се отнасяме сериозно към вота, по никакъв начин не подценяваме аргументите, защото това е част от политическия дебат, но същевременно считаме, че парламентарната демокрация е базирана на това дали един кабинет има мнозинство. Докато кабинетът се ползва с доверието на мандатоносителя и подкрепящите партии в правителството, това правителство ще продължава да работи. То е сериозен тест затова, че пътят на България към Европа се подкрепя и от партии в дясно, от партии в ляво“, обясни Желязков.

Той изрази надежда, че „късогледството ще бъде преодоляно с начина, по който те трябва да видят какви са тъжните перспективи за България, ако нямаме европейско правителство“.

По темата за румънските дронове премиерът увери, че българските военни са предприели всички необходими мерки за защита на въздушното пространство. Той подчерта, че ситуацията се следи внимателно, за да се гарантира сигурността на гражданското въздухоплаване, и изрази увереност, че Руската федерация ще действа предпазливо, за да избегне инциденти над Черно море. Според него тези провокации имат за цел да изпитат готовността на НАТО по източния фланг и не представляват пряка заплаха, но въпреки това изискват повишено внимание.

Магистралата е с дължина 63 км. Започва от границата ни със Сърбия при граничен пункт Калотина и се свързва със Северната тангента до София, като след това се разпределя трафикът по автомагистралите "Хемус" и "Тракия". Строителството е финансирано с пари от нашия и от европейския бюджет.