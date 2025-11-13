''Как Цветан Василев е стигнал до къщата на Борисов и неговия гараж? Какво е искал?''

Днес лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново каза, че е бил в британското посолство. Твърди, че там е преговарял над 40 минути за сваляне на санкциите по "Магнитски" на "всички българи, включително Румен Овчаров".

"Ако бях премиер и министър - щях да водя преговори. Когато мои приятели ме поканят на обяд - разговаряме. И никой не може да ми отнеме това, защото нямате такива приятели. Цецо Василев няма такива приятели. Аз съм го виждал, идвал ми е в къщата, влизал е през гаража ми и се е крил вкъщи по таваните, че Пеевски го гонеше тогава. И аз го укривах като ятак", каза тази сутрин Борисов.

По-късно в кулоарите на парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев коментира, че очевидно разказаната от Борисов история се разиграва около фалита на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ).

"Как г-н Василев е стигнал до къщата на Бойко Борисов и неговия гараж? Какво е искал той от г-н Борисов? Дали е възможно да му е казал и насочил всичко в посока, че г-н Борисов има едни конкретни активи, които могат да бъдат загубени?", пита Мирчев.

Постави въпросът дали сред въпросните активи е бил "Булгартабак" и дали всичко това е свързано с една т.нар. "тайна тетрадка" на Цветан Василев, в която по думите на Мирчев са описани активите на Борисов в офшорки, които са свързани с фалиралия банкер.

"Големият въпрос е какво е разказал Борисов на Василев тогава, когато той му е казал във въпросния гараж: "Г-н Борисов, тези активи заминават, ако замине и банката". Ако Борисов е реагирал мъжки, той не може да си позволи тези активи да бъдат загубени. Ако обаче е казал: "Не знам, оправяйте се", отново дължи отговори. Очакваме от него да ги даде", посочи депутатът от ПП-ДБ.

Ивайло Мирчев се закани, че ако Борисов не даде повече подробности, утре от ДБ ще "продължат своя разказ".