Стартира новата програма на Академия TechnoLab ''ИИ за гимназисти''

Академия TechnoLab в партньорство с ИКТ Клъстер - Варна, стартира през ноември 2025 г. новото си издание на програмата „ИИ за гимназисти“ - образователно приключение, което ще те потопи в света на изкуствения интелект, дигитализацията и анализа на данни.

Защо да се запишеш СЕГА?

Практически умения от бизнеса : ще учиш директно от експерти и ментори от реалния технологичен - сектор членове на ИКТ Клъстер Варна. Това не е просто теория!

Реални данни, реални компании: ще работиш по предизвикателства, базирани на данни от водещи организации от Варна и региона.

Проект за портфолио: ще изградиш собствен AI проект и ще го представиш пред бизнес жури на финално събитие.

Пълен пакет за бъдещи иноватори: 4 месеца обучение (ноември 2025 - февруари 2026 г.) с 24 присъствени срещи в реална бизнес среда.

Бъдещето на Варна: бъди част от поколението, което развива технологичната екосистема на региона!



Регистрация: forms.gle/C9XSBarbkR7Et76D9

Програмата в детайли

Модул 1: Digital Mindset

Как да гледаме на света през дигиталната му страна.

Преди да пишем код, трябва да мислим дигитално. Инж. Станислав Фотев, специалист по дигитална трансформация с международен опит, ще поведе учениците в реална индустриална среда, където ще разберат как данните се събират и използват за оптимизация. Посещенията в производствени бази и запознаването с реалните OT системи (SCADA, IoT, PLCs) ще покажат как индустрията „диша“ чрез данни.

Модул 2: Soft Skills - човешкият интелект в ерата на AI

В свят на алгоритми, меките умения са стратегическо предимство.

С Деница Янудова, сертифициран медиатор и преподавател, учениците ще развият емоционална интелигентност, критично мислене и умения за ефективна комуникация.

Обученията се провеждат в open office пространства на реални компании, защото лидерството и екипната работа се учат в действие.

Модул 3: AI Toolbox

Създай своя първи AI модел!

Под ръководството на капитан Николай Беджев, PhD Eng, учениците ще навлязат в света на Python, Data Science и машинното обучение.

В рамките на 6 дни те ще преминат през целия процес от обработка на данни до изграждане на модел с TensorFlow или Scikit-learn, базиран на реални бизнес данни.

Тук теорията оживява и всеки участник става създател на интелигентни решения.

Модул 4: Presentation - от код до въздействие

В бизнеса не е важно само какво знаеш, а и как го представяш. Инж. Вилма Леонидова, учител, предприемач и вдъхновяващ комуникатор, ще научи гимназистите как да превърнат техническите резултати в убедителни бизнес истории.

Те ще подготвят своите финални презентации, които ще защитят пред жури от експерти и представители на ИКТ компаниите от Варна.

Какво печелиш като участник?

Развиване на критично мислене, работа с данни, екипност и комуникация.

Контакт с реалния бизнес и ментори от водещи ИКТ компании.

Реален проект за портфолио, с който можеш да кандидатстваш в ученически формати или да покажеш на бъдещи университети или работодатели.

Възможност проектът ти да бъде отличен с награда или финансиране.

Увереност, че можеш да създаваш бъдещето с AI.

Запиши се сега: forms.gle/C9XSBarbkR7Et76D9

Място: ИКТ Клъстер - Варна и компании от мрежата

График на занятията:

ноември 2025 г. - 15, 22, 29, декември 2025 г. - 6, 13, 20;

януари 2026 г. - 10, 17, 24, февруари 2026 г. - 7, 14, 21, 28

Начален час: 11:00 ч.

При належащо отсъствие пропуснатата сесия се компенсира с online събитие със съответен лектор или ментор.

ИКТ Клъстер-Варна и Академия TechnoLab вярват, че бъдещето на технологиите започва с младите хора, които имат куража да мислят дигитално и да създават с помощта на изкуствен интелект. Ако си от тях - време е да направиш първата си крачка!