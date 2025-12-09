Коледни базари радват и хората в кварталите на София

Тази зима София отново се превръща в сцена на светлини, аромати и празнично настроение. Коледните базари из цялата столица вече посрещат посетителите с греяно вино, музика на живо, уютни дървени къщички и нови кулинарни изкушения.
Познатите на столичани Немски Коледен базар и Sofia Christmas Fest предлагат сцени под открито небе и богата програма за малки и големи. Дядо Коледа е чест гост, а детските атракции носят трепета на истинска зимна приказка.
На площад “Славейков” е Базар на изкуството и шоколада, където посетителите могат да опитат уникални вкусове, докато разгръщат любими стихове от български автори.
Традицията да се събираме на открито става все по-силна. Уютна атмосфера, ръчно изработени подаръци от местни творци, вкусна храна, тематични зони за почивка и радост за децата - всичко това превръща зимните алеи на града в живо празнично пространство.
Все повече квартали организират свои собствени базари. Така празничният дух достига навсякъде, не само в центъра на столицата.
Всички локации на Коледните базари:
Слатина - парк Гео Милев, Лабиринта от 4.12. до 15.12
Връбница - с. Мрамор от 1.12. до 28.12.
Банкя - коледно градче от 13.12. до 21.12.
Младост - в парка в Младост 3, срещу общината от 08.12. до 26.12.
Искър - Езерото Дружба от 19.12. до 23.12.
Триадица - Коледно градче НДК от 21.11. до 28.12
Средец - Немски Коледен базар от 14.11. до 21.12.
Площад Славейков – Коледен базар на изкуствата 12.12. до 21.12.
С. Бистрица от 19.12. до 27.12.
Люлин - пред сградата на районната администрация от 17.12. до 23.12.
Кремиковци - в населените места в Кремиковци базари организират детските градини, училищата и читалища.
Кв. Враждебна на 8.12. от 16 до 18 часа
С. Яна на 13.12. от 13:00 ч.
Гр. Бухово - 13.12. от 10.00 часа и от 15.12. до 19.12 от 16:00 до 18:00 ч.
Кв. Ботунец от 15 до 19.12 от 10:00 до 12:00 ч.
Кв. Челопечене 1712., 18.12. и 19.12.
Кв. Кремиковци на 20.12. от 16:00 ч. и в с. Горни Богров на 22.12. от 17:00 ч.
