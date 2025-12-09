Съдът остави в ареста д-р Хасърджиев и другите обвиняеми

Софийският районен съд остави в ареста д-р Станимир Хасърджиев, актьора Росен Белов и бившия легионер Симеон Дряновски, които бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие, предаде БТА.

Заседанието е продължило близо осем часа.

Те са обвинени, че са държали по принуда с оръжие 20-годишен младеж в жилището на д-р Хасърджиев в София. Решението на съда не е окончателно и може да се обжалва.

Това е вторият опит да се гледат мерките за неотклонение на тримата след като миналата седмица заседанието беше отложено. Мерките за неотклонение се гледаха при закрити врата.

По думите на прокурор Георги Коджаниколов, тримата обвиняеми имат нови обвинения, свързани с наркотици и порнографски материали. Едно от установените наркотични вещества в жилището на Хасърджиев в София е гамахидроксибутират – GHB, което е много опасно и комбинирано с алкохол може да доведе до летален изход, добави Коджаниколов. Наркотикът е бил лесно достъпен на пазара, допълни още Коджаниколов.

През октомври д-р Станимир Хасърджиев и още трима души бяха обвинени за престъпление, свързано с принуда и използване на оръжие. На 28 октомври съдът остави за постоянно в ареста обвиняемите с подозрение, че има възможност да извършат ново престъпление.

Преди дни гръцкият гражданин Анастасиос Михайлидис, един от обвиняемите, беше пуснат от ареста, след което беше върнат, тъй като е нарушил мярката си за неотклонение.