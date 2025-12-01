4-дневна учебна седмица предлагат във Великобритания

Британска кампания зове правителството да въведе 4-дневна учебна седмица в Англия и Уелс. Целта е да се задържат учителите на работа и да се гарантира тяхното благополучие, съобщава в. "Гардиън".

Инициативата е на фондация "4-дневна учебна седмица", която лобира за по-голяма автономия на училищата в решението за съкращаване на учебните дни. Според фондацията страната не може да намери нужните 6500 нови учители, ако не предприеме реформа.

Идеята не е нова. Миналата седмица правителството на Шотландия предложи учителите да могат да работят по-гъвкаво, като преподават четири дни седмично, а петият ден е за подготовка и оценяване на ученическите работи.

"Учителите са с рекордни нива на бърнаут. 4-дневната учебна седмица не значи по-малко работа - а по-умен подход, защитаващ благополучието и в крайна сметка - резултатите на учениците", казва Джеймс Рийвс от фондацията.

"Гардиън" отбелязва, че свободните места за учители са достигнали рекордни нива, което води до по-големи класове заради недостиг на персонал. Напусналите учители миналата година са почти колкото новопостъпилите.