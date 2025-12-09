Популистът Андрей Бабиш положи клетва като премиер на Чехия

Чешкият президент Петър Павел назначи днес милиардера и лидер на популистката партия „Действие на недоволните граждани“ (АНО) Андрей Бабиш за нов премиер на страната на излъчена на живо по телевизията официална церемония, предадоха световните агенции.

Бабиш, чиято партия спечели парламентарните избори в Чехия на 3-4 октомври, ще поеме властта от дясноцентристкото правителство, след като бъде назначен целият му кабинет. Това се очаква да се случи на 15 декември.

71-годишният Бабиш се връща на власт след четири години в опозиция, по време на които либерално-центристките му политики се трансформираха в по-близки до тези на крайните десни сили и той се присъедини към „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент.

В управлението му ще участват крайнодясната, евроскептична и проруска партия „Свобода и пряка демокрация“ (СПД) и партията „Автомобилисти за себе си“, чиято основна цел е да се противопоставя на климатичните политики на ЕС.

По време на церемонията Павел призова Бабиш да поддържа силни връзки с ЕС и НАТО на фона на настоящите условия в сферата на сигурността.

Андрей Бабиш все още е обект на разследване за измами с евросредства, а новият парламент ще трябва да гласува за сваляне на депутатския му имунитет.

За да не се допуска пряк конфликт на интереси, той ще се откаже от контрола над своята бизнес империя"Агроферт".