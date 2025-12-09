Половината територия на Киев остана без ток след руски удари

Блзио половината територия на украинската столица Киев остана без ток след руски атаки срещу енергийната система на страната, съобщи Министерството на енергетиката, цитирано от Ройтерс.

По думи на енергийното министерство, ситуацията в Киев остава една от най-тежките – в момента до 50% от потребителите в столицата са без електричество.

Русия рязко увеличи както броя, така и интензивността на атаките си срещу украинската газова и енергийна инфраструктура през последните месеци, като се целеше в електроцентрали и системи за пренос на електроенергия.

В Украйна действат три атомни електроцентрали, които произвеждат над 50% от електричеството, но те са принудени да намалят производството си заради повредени електропроводи. Енергийният недостиг принуди основния енергиен оператор „Укренерго“ да ограничи доставките до потребителите, оставяйки цели райони на тъмно. Спирането на тока засяга също и топло и водоподаването.

Жителите на Киев и региона около украинската столица получават електричество по едва 10 часа на денонощие през последната седмица.