Човек на Пеевски в Хасково подаде оставка, не е съгласен с политиката на ръководството

OFFNews 09 декември 2025 в 17:11 2595 1
Исмаил Исмаил

Снимка Фейсбук/Исмаил Исмаил
Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково Исмаил Исмаил

Председателят на групата на ДПС в Общинския съвет на Хасково Исмаил Исмаил е подал оставка заради "несъгласие с политическата представителна група". За това съобщи самият той във Фейсбук профила си.

"Скъпи приятели, току що подадох оставка като Общински съветник от ДПС, към Общински съвет град Хасково, поради несъгласие с политическата представителна група, от която бях избран, с цел да избегна всякакви инсинуации и внушения. Благодаря на всички колеги за съвместната ни работа и им пожелавам успех!", пише Исмаил.

За БТА той обясни, че е подал оставката си чрез председателя на Общинския съвет Таня Захариева към Общинската избирателна комисия.

Исмаил каза още, че спира да се занимава с политика. Той посочи, че мотивите му за това са изключително лични и са свързани с разминаване на възгледите му с политическата представителна група, от която е избран.

Оставката идва ден след интервюто на баща му Себахтин Исмаил, който е собственик на "Арда тур", за "Денят с Веселин Дремджиев". В него той казва за Пеевски, че се опитва да вкара "етническия елемент", за да спаси собствената си кожа. 

    Коментари
    47

    1

    Октим

    09.12 2025 в 17:21

    -0
    +14
    Скоро всички ще напуснат и предадат тлъстото животно, най-вече за да спасят собствената си кожа!
     
