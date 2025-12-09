Шествие на студенти от СУ ще подкрепи антиправителствените протести утре

Шествие на студентите ще се присъедини към антиправитeлствения протест в София утре. Събитието организират младежите от студентската инициатива "STOP".

Шествието ще започне пред Ректората на Софийски университет в 18 часа и ще се насочи към площад "Независимост", където ще се слее с антиправителствения протест, организиран от "Продължаваме промяната-Демократична България".

"Заедно ще кажем "STOP", като тръгнем към пл. Независимост (Парламента), за да покажем, че гласът на студентите и всички с младежки дух е решаващ! Нашето мнение има значение – то не трябва да бъде пренебрегвано, а да бъде ЧУТО и НАЛОЖЕНО!", пишат студентите във "Фейсбук". "Обединяваме се, за да бъдем сила, която няма да може да бъде игнорирана! Елате, за да ни чуят! Елате, за да променим нашето бъдеще на младите!", завършват те.

Паралелно с това студенти и възпитаници на Юридическия факултет на СУ учредиха ново гражданско обединение под името „Студенти против мафията“. В декларация те изразяват възмущение от задкулисието, институционалния произвол и модела на концентрация на власт, който според тях се олицетворява от Делян Пеевски и Бойко Борисов. Младите юристи заявяват, че обединението е непартийно, основано на „морална нетърпимост към злоупотребата с власт“ и на принципите на правовата държава.

„Държавата с главно Д” е държава на задкулисни зависимости, концентрация на власт и системна безнаказаност, които са несъвместими с принципите на правовата държава и съвременната демокрация. В този ѝ вид ние не я припознаваме като своя!“, пишат те и призовават студентите, които споделят целите им, да се присъединят към инициативата.

Младежите уточняват, че целта на обединението е вътрешнополитическа и не е насочена към обсъждане на геополитическата ориентация на страната, не е повдигане на въпроса за присъединяването ѝ към каквито и да е валутни съюзи или дискусия относно позиционирането ѝ в различни военни конфликти.

Обединението организира първата си протестна акция утре от 16:45 ч. пред тържествения вход на Софийския университет. След символичната демонстрация студентите ще се включат в шествието към площад „Независимост“ и ще се присъединят към общия протест.

Младежите от СУ не са единствените, които заявяват, че имат протестна готовност. Студенти от НАТФИЗ също обмислят да изразят недоволството си от кабинета, организирайки флашмобове в деня на гласуването на вота на недоверие.