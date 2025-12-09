Проф. Рачев: През следващите 12 дни сняг няма да има

През следващите 12 дни сняг - освен някъде много високо в планината да падне някоя снежинка, няма да има, прогрозира проф. Георги Рачев по бТВ.

Целият европейски континент е доста топъл, каза още климатологът.

До Бъдни вечер времето остава топло. Няма валежи в нашата страна.

Пасторално време, минималните температури ще паднат до минус 1, уточни проф. Рачев.

Варненци могат да си щракат с пръсти, при тях винаги е така, ще се показва слънце, жените ще се усмихват повече, заяви още той.