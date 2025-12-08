Пеевски ще прати провокатори на собствените си протести, предупреждава БОЕЦ

Председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски готви "ударни групи" за атакуване на собствените си протести, твърди гражданско движение БОЕЦ в публикация във "Фейсбук". Организацията предупреждава, че провокатори може да нападнат контрапротестиращите с цел да се повлияе на големия протест за оставката на правителството в сряда.

"Източници на БОЕЦ в ГДНП ни уведомяват, че през последните часове в МВР получават информация за подготвяни "ударни групи" под контрола на Пеевски за атакуване на собствените му протести. Този път няма да палят и атакуват сгради. Инструкциите са да нападнат "протестиращите" от ДПС с обиди на расова и верска основа! За нападенията ще бъдем обвинени ние от БОЕЦ, като нападателите ще носят знаци (вероятно значки) с нашето лого и знак", предупреждават от организацията. "Целта е да се провокира етническо напрежение, тежки сблъсъци и призиви за реваншистки действия, като "протестиращите" тръгнат към София, за да се повлияе на големия протест за оставката на правителството в сряда", обясняват още те.

Според БОЕЦ организацията на плана се извършва от криминални групи, съвместно с областните дирекции на МВР в Кюстендил, Кърджали, Шумен и Добрич. Полицаи ще осигурят коридор на "мутраците на Пеевски" и време, за да извършат провокации и ескалация преди да има намеса. На провокаторите е гарантирано и безопасно изтегляне.

"Докладните за това в МВР се унищожават, като се подменят с други, а полицаите се предупреждават да не реагират на такива сведения", допълват от БОЕЦ.

Те призоваха последователите си да се присъединят към протестите за оставка на правителството в сряда и обещаха да споделят нова информация, анализирана съвместно със сайта за разследваща журналистика "Бърд", която уличава бившия министър-председател Бойко Борисов в незаконни дейности и зависимост от Пеевски.

От организацията разкритикуваха политическите формации, включително и "Продължаваме промяната-Демократична България", че не коментират нейните разследвания за предполагаем канал за разпространение на наркотици с участието на функционери от най-високо ниво.