Пеевски ще прати провокатори на собствените си протести, предупреждава БОЕЦ

OFFNews 08 декември 2025 в 18:44 1695 5
Делян Пеевски

Снимка БГНЕС
Делян Пеевски

Председателят на ДПС - Ново начало Делян Пеевски готви "ударни групи" за атакуване на собствените си протести, твърди гражданско движение БОЕЦ в публикация във "Фейсбук". Организацията предупреждава, че провокатори може да нападнат контрапротестиращите с цел да се повлияе на големия протест за оставката на правителството в сряда.

"Източници на БОЕЦ в ГДНП ни уведомяват, че през последните часове в МВР получават информация за подготвяни "ударни групи" под контрола на Пеевски за атакуване на собствените му протести. Този път няма да палят и атакуват сгради. Инструкциите са да нападнат "протестиращите" от ДПС с обиди на расова и верска основа! За нападенията ще бъдем обвинени ние от БОЕЦ, като нападателите ще носят знаци (вероятно значки) с нашето лого и знак", предупреждават от организацията.

"Целта е да се провокира етническо напрежение, тежки сблъсъци и призиви за реваншистки действия, като "протестиращите" тръгнат към София, за да се повлияе на големия протест за оставката на правителството в сряда", обясняват още те.

Според БОЕЦ организацията на плана се извършва от криминални групи, съвместно с областните дирекции на МВР в Кюстендил, Кърджали, Шумен и Добрич. Полицаи ще осигурят коридор на "мутраците на Пеевски" и време, за да извършат провокации и ескалация преди да има намеса. На провокаторите е гарантирано и безопасно изтегляне.

"Докладните за това в МВР се унищожават, като се подменят с други, а полицаите се предупреждават да не реагират на такива сведения", допълват от БОЕЦ.

Те призоваха последователите си да се присъединят към протестите за оставка на правителството в сряда и обещаха да споделят нова информация, анализирана съвместно със сайта за разследваща журналистика "Бърд", която уличава бившия министър-председател Бойко Борисов в незаконни дейности и зависимост от Пеевски.

От организацията разкритикуваха политическите формации, включително и "Продължаваме промяната-Демократична България", че не коментират нейните разследвания за предполагаем канал за разпространение на наркотици с участието на функционери от най-високо ниво.

"Само предупреждаваме, че всеки, който се опита да излъже гражданите или зад гърба ни се договаря с Пеевски и Борисов, ще бъде изхвърлен от политиката заедно с тях.
Споделете! Няма да позволим на Пеевски да ни запали страната. Той ще се удави в собствената си кочина и ще завърши в ареста", завършват от БОЕЦ.

    15

    5

    jdravun

    08.12 2025 в 19:33

    -0
    +1
    а мвр естествено ше спи

    15

    4

    jdravun

    08.12 2025 в 19:24

    -0
    +6
    и един колач

    15

    3

    jdravun

    08.12 2025 в 19:21

    -0
    +1
    пратете провокатори на провокаторите

    7930

    2

    KhanKrum359

    08.12 2025 в 19:18

    -0
    +0
    Звучи доста логично и съвсем в манталитета на "главното" ДСП :-)

    510

    1

    sandman

    08.12 2025 в 19:05

    -0
    +0
    Г*зът със рози закичи, нас*аното да не личи.
     
