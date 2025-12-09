Радев: Ще изляза със свой политически проект, когато най-малко го очаквате

"Ще изляза със свой политически проект, когато най-малко го очаквате". Така отговори президентът Румен Радев на въпрос дали готов да излезе със свой политически проект от президентската институция.

Това е първият категоричен коментар от президента Радев, който прекратява дългогодишните спекулации и слухове в публичното пространство.

Президентът Радев иронизира управляващите, че са създали "нов жанр" - протест в подкрепа на властта. "Навремето това му викахме манифестация," коментира Радев, като подчерта, че този ход "не може да скрие очевидното, че недоволството е масово".

Радев осъди опитите за етническо разделение, заявявайки, че "България е на всички българи". Според него, площадът трябва да е място за единение. Президентът добави, че всеки, който разделя българите по етнос или възраст, работи единствено в полза на партийните си интереси, а не за страната.

По неговите думи в момента службите и специализираните структури на МВР са заети и впрегнати от същите тези олигарси срещу техните политически опоненти. Това е груба злоупотреба с власт и за нея ще се търси отговорност, каза Радев.

"Призовавам служителите на реда да не петнят честта на пагона и да не жертват своето професионално бъдеще заради хора, които утре ще ги зарежат и ще избягат с частните си самолети. Олигарсите правят опити за етническо разделение. България обаче е на всички българи. Площадът не е място за разделение, а за обединение. Който дели българите на етнос или на поколение, работи за своите партийни интереси, а не за България. Напомням, че когато протестираме, трябва да спазваме закона и да не забравяме за какво сме се събрали – че България на закона е по-важна и сме по-силни от мафията”, подчерта президентът.

Президентът Радев коментира и проектобюджета за следващата година, като го нарече "бюджет на отложената измама". Той поясни, че цялото натоварване върху бизнеса и гражданите е планирано да се случи през 2027 г.

Радев изтъкна още, че това е една от причините хората да излизат на протести. Той подчерта, че общественото безпокойство произтича от убеждението, че "както и да изглеждат цифрите в бюджета, докато те са в ръцете на олигарсите, парите няма да се харчат в техен интерес".