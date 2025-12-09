Концерт набързо, хореография по график - как преминават протестите на Делян Пеевски из страната

С народни хора, български и европейски знамена, партийни флагове, патриотични песни, както и плакати "Не на омразата" протекоха контрапротестите на "ДПС - Ново начало" в редица градове и села из страната.

Демонстрациите започнаха точно в 18.00 часа. Сред градовете, в които излязоха последователите на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски, са Кърджали, Хасково, Плевен, Шумен, Ямбол, Луковит, Разград, Ветово, Велико Търново, Търговище, Стара Загора, Кюстендил и Сърница.

Митингът в Шумен приключи най-бързо - само за 1 час. Очаквано, най-многоброен пък е протестът в Кърджали.

Демонстрантите носеха плакати с надписи "Жълтите павета не са България", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте" и др.

Митингите са отговор на големите протести от 1 декември , организирани от "Продължаваме промяната - Демократична България", против приемането на проектобюджета за 2026 г., както и предстоящия протест за оставка на правителството тази сряда.

Членове и активисти на ДПС - Ново начало твърдят, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото.

В Кърджали, но не само там, хората бяха докарани за демонстрацията с автобуси. Час и половина по-късно се качиха обратно на организирания транспорт, за да се приберат по домовете си, съобщава "Булевард България".