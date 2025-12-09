Концерт набързо, хореография по график - как преминават протестите на Делян Пеевски из страната

09 декември 2025
Протестиращите

Снимка Facebook
Протестиращите

С народни хора, български и европейски знамена, партийни флагове, патриотични песни, както и плакати "Не на омразата" протекоха контрапротестите на "ДПС - Ново начало" в редица градове и села из страната.

Демонстрациите започнаха точно в 18.00 часа. Сред градовете, в които излязоха последователите на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски, са Кърджали, Хасково, Плевен, Шумен, Ямбол, Луковит, Разград, Ветово, Велико Търново, Търговище, Стара Загора, Кюстендил и Сърница.

Митингът в Шумен приключи най-бързо - само за 1 час. Очаквано, най-многоброен пък е протестът в Кърджали.

Демонстрантите носеха плакати с надписи "Жълтите павета не са България", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте" и др.

Митингите са отговор на големите протести от 1 декември , организирани от "Продължаваме промяната - Демократична България", против приемането на проектобюджета за 2026 г., както и предстоящия протест за оставка на правителството тази сряда. 

Членове и активисти на ДПС - Ново начало твърдят, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото.

В Кърджали, но не само там, хората бяха докарани за демонстрацията с автобуси. Час и половина по-късно се качиха обратно на организирания транспорт, за да се приберат по домовете си, съобщава "Булевард България".

    1000

    6

    dgd

    09.12 2025 в 21:54

    -0
    +1
    Нямат ли дронове за да покажат отгоре колко "много" са на протестите? БНТ,БТВ,НОВА нещо по въпроса?

    2020

    5

    baba Yaga

    09.12 2025 в 21:43

    -0
    +2
    Гледам плакатите, "жълтите павета не са България" добре, но помощите за неработещи са от там, българина, каквото и да значи, никога не е бил българин, а контра, не е напълно православен, а окултист, не е европеец, а от другаде, не е комунист, а демократ, не е демократ, а руско поклонник, не е руснак, но обича Путин, не е за САЩ, а обича тръмп, това е шизофрения, и всички сме братчеди.

    2970

    4

    Джендо Джедев

    09.12 2025 в 21:12

    -4
    +24
    Много им еднакви плакатчетата, нещо, м? ;) Хахахахахаха! Бахти фарса! Интересно дали има дори и една кокошка, която вйарва в искреността на тая клоунада?

    2020

    3

    baba Yaga

    09.12 2025 в 20:46

    -4
    +30
    Робска зависимост.

    12382

    2

    Анализи

    09.12 2025 в 20:42

    -4
    +42
    Тези протести са абсолютна смешка.

    5129

    1

    Mateevk

    09.12 2025 в 20:01

    -4
    +41
    Ще дойде ден и ще се срамуват от това, в което участват днес.
     
