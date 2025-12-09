Концерт набързо, хореография по график - как преминават протестите на Делян Пеевски из страната

С народни хора, български и европейски знамена, партийни флагове, патриотични песни, както и плакати "Не на омразата" протекоха контрапротестите на "ДПС - Ново начало" в редица градове и села из страната.
Демонстрациите започнаха точно в 18.00 часа. Сред градовете, в които излязоха последователите на санкционирания по "Магнитски" Делян Пеевски, са Кърджали, Хасково, Плевен, Шумен, Ямбол, Луковит, Разград, Ветово, Велико Търново, Търговище, Стара Загора, Кюстендил и Сърница.
Митингът в Шумен приключи най-бързо - само за 1 час. Очаквано, най-многоброен пък е протестът в Кърджали.
Демонстрантите носеха плакати с надписи "Жълтите павета не са България", "Пълна подкрепа за Пеевски", "България е една, не ни разделяйте" и др.
Митингите са отговор на големите протести от 1 декември , организирани от "Продължаваме промяната - Демократична България", против приемането на проектобюджета за 2026 г., както и предстоящия протест за оставка на правителството тази сряда.
Членове и активисти на ДПС - Ново начало твърдят, че действат срещу политическото напрежение, насаждано от опозицията, както и срещу провокациите и опитите за дестабилизация на държавата в навечерието на въвеждането на еврото.
В Кърджали, но не само там, хората бяха докарани за демонстрацията с автобуси. Час и половина по-късно се качиха обратно на организирания транспорт, за да се приберат по домовете си, съобщава "Булевард България".
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
1000
6
09.12 2025 в 21:54
2020
5
09.12 2025 в 21:43
2970
4
09.12 2025 в 21:12
2020
3
09.12 2025 в 20:46
12382
2
09.12 2025 в 20:42
5129
1
09.12 2025 в 20:01
Йотова: Европейската комисия предложи най-рисковия бюджет за следващите седем години
ISW: Русия работи за протести срещу Зеленски
Тайно ''окръжно'' и скандал заради премахването на езиковите паралелки
Файненшъл таймс: Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
Файненшъл таймс: Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа