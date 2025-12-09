В деня на св. Анна хиляди дами и Янко черпят за имен ден

Християните почитат днес Св. Анна, майката на Богородица. Църквата чества нейното зачатие. За имен ден черпят Ана, Анна, Анка, Ани, Янко, Янка. В превод от иврит името означава "благодат".

Света Анна се смята за покровителка на брака, семейството, майчинството, закрилница на девиците, вдовиците и бременните жени.

Дълго време Йоаким и Анна нямали деца. Освен личната си мъка трябвало да понасят и обществения укор, тъй като бездетството, считано за Божие наказание, не се посрещало със съчувствие. С молитва и надежда дошла вестта за дългоочакваната рожба, наречена Мария. Анна обещава да посвети детето си на служба на Бог и на тригодишна възраст Мария е отведена в храма.

На днешния ден жените не вършат домашна работа, според народното поверие те не трябва да пипат вълна, за да не се разболеят децата и животните. Мъжете пък не напускат мястото, където живеят, защото навън дебнат самодиви, които отвличат самотните господа. Пред много домове палят огън, за да прогони злите сили.

Народът почита този ден и като празник на врачките.

На празничната трапеза се слагат варено жито и царевица, за да е успешна годината.

Църквата почита Света Анна няколко пъти в годината - на 8 и 9 септември, когато празнуваме Рождеството на Пресвета Богородица и възпоменаваме нейните родители - Св. Иоаким и Св. Анна. На 25 юли пък се отбелязва денят на успението (смъртта) ѝ.