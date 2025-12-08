Тайно ''окръжно'' и скандал заради премахването на езиковите паралелки

Драстично ограничаване на обучението по чужди езици за сметка на разширяване на математическите и природонаучните профили подготвя Министерството на образованието и науката (МОН). Промяната трябва да влезе в сила още с приема след 4. и 7. клас през лятото на 2026 г., става ясно от указания, разпратени до регионалните управления по образованието в цялата страна.

Документът, за който става дума определя най-висок приоритет за математическите, природонаучните, софтуерните и икономическите паралелки, а чуждоезиковите профили са оставени на последно място.

Според указанията:

Неспециализираните училища няма да могат да разкриват профил „Чужди езици“ – това ще остане привилегия на практика само за езиковите гимназии.

Паралелки с интензивно изучаване на език в 8. клас ще се разрешават само там, където има преподаване на предмети на чужд език.

Разширено изучаване на език ще се допуска само в училища с високи резултати по БЕЛ и математика на НВО за последните три години.

Срокът за заявяване на профилите за учебната 2026/2027 г. е 12 декември.

Остри реакции: „Секретно окръжно“ и страх от образователна сегрегация

Промените предизвикаха бурна реакция сред родители, учители и политици, които предупреждават, че се създава нова пропаст между „елитни“ и „неелитни“ училища.

Народният представител от ППДБ Елисавета Белобрадова написа:

„Пощата ми и съобщенията ми преливат от хора, които ми изпращат „окръжното“ с гриф секретно. Толкова е секретно, че го получих 23 пъти. Всички са безкрайно притеснени, че с тези предложения МОН лишава от качествено образование децата.

Единственият начин министерството да убеди обществото, че това е част от ясна стратегия, е да излезе публично и да я защити. Зададох въпрос към министъра и чакам отговор.“

Според критиците се ликвидира профилът „Чужди езици“ извън езиковите гимназии, което засяга особено тежко малките градове и туристическите региони, където владеенето на езици е ключово за бъдещата реализация.

Отговорът на Красимир Вълчев: „Няма гриф секретно, има манипулации“

Министърът на образованието Красимир Вълчев отхвърли обвиненията в коментар под поста на Белобрадова във Facebook:

„Няма никакъв „гриф секретно“, но явно има нужда от манипулации. Училища с ниски резултати по БЕЛ и математика избират разширено изучаване на чужд език, за да са по-конкурентни при привличането на ученици. Защо не изберат разширено изучаване на БЕЛ и математика?

В момента часовете по чужд език в гимназиален етап са повече, отколкото по БЕЛ и математика. Часовете по всички предмети са недостатъчни, но няма как да се увеличат. Когато избереш разширено изучаване на език, отнемаш часове от други предмети. Това е фактор за слабите резултати.“

Според МОН целта не е удар срещу езиците, а опит за подобряване на резултатите по основни предмети, които формират функционалната грамотност.

Страхът на родителите: „Елит за малцина, ограничения за мнозинството“

Родителски организации обаче виждат в мерките:

де факто сегрегация на образователната система,

закриване на езиковите възможности извън големите градове,

риск децата да бъдат ограничени в достъпа си до световни университети и професии.

„Езикът е прозорец към света. Сега този прозорец се затваря за хиляди деца“, гласи един от коментарите.

Прочетете коментара на Екатерина Виткова в OFFNews, който беше публикуван през пролетта.

Част от него:

"Идеята за намаляване изучаването на чужди езици в гимназиите за сметка на повече часове по български език и математика предизвика възмущение и асоциации с времето на тоталитаризма. Тогава чуждият език в западния му вариант (основно английски) беше мръсна дума, в училище се изучаваше формално и/или недостатъчно, а в езиковите гимназии – качествено, но от малцина. Тези гимназии се брояха на пръстите на едната ръка и, разбира се, нямаше място за всички желаещи. Нямаше и курсове, на които можеше да се запишеш, за да изучаваш езика, символизиращ гнилия Запад. Само с частни уроци, ако имаш пари за даване."