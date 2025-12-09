Средният осигурителен доход за октомври - по-нисък отколкото за септември

Средният осигурителен доход за октомври е 1879,58 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт.
Размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 ноември 2024 г. до 31 октомври 2025 г. е 1816,74 лв., допълват от институцията.
Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец ноември 2025 г.
Средният осигурителен доход за страната за септември 2025 г. беше в размер на 1882,97 лв.
