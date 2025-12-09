Четирима загинаха и един изчезна, повлечени от мощна вълна на Тенерифе

Четирима души са загинали, а един остава в неизвестност, след като мощна вълна повлече група къпещи се в морето, докато се намирали в популярeн соленоводен естествен басейн на испанския остров Тенерифе.

С спасителните екипи са открили три тела — на 35-годишен мъж, 55-годишна жена и друг мъж, за когото не е предоставена информация. В операцията са участвали джетове и хеликоптери, за да бъдат издирени всички хора, отнесени навътре в морето. Четвъртата жертва - жена, починала в понеделник — ден след като била реанимирана на място и транспортирана с хеликоптер до болница, съобщиха испанските медии, цитирани от бТВ.

Не е посочена информация за самоличността на жертвите.

Естественият басейн „Исла Кангрехо“, на брега на Лос Хигантес в Тенерифе, е много популярен сред чуждестранните туристи. Басейнът, заобиколен от едната страна с вулканични скали и отделен от морето с бетонна стена от другата, се намира почти на морското равнище и може да бъде много опасен, когато морето е бурно, тъй като големите вълни лесно преминават над бетонната преграда.

Местните медии съобщиха, че по време на инцидента в района е бил в сила метеорологичен предупредителен сигнал за бурно море. Басейнът в Тенерифе е бил затворен от 3 декември.

Жители на района заявиха, че къпещите се са игнорирали поставените знаци и ограждения, предназначени да ограничат достъпа до басейна заради метеорологичните условия. Те посочиха, че е много трудно за човек, повлечен навътре в морето, да намери опора върху хлъзгавите скали точно под басейна.

„Хората… не знаят какво е морето тук, нито каква опасност представлява басейнът, защото на дъното има скали, върху които хората падат и не могат да се изправят. Много е опасно“, казва местен жител.

Кметът на Сантяго дел Тейде Емилио Наваро изказа съболезнованията си към семействата на загиналите и заяви, че спасителните екипи продължават издирването на изчезналия къпещ се.

Той добави, че властите предприемат мерки, за да предупреждават за опасностите и да възпират хората от използването на басейна, когато морето е бурно.