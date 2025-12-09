Световната банка ще помага на България за по-ефективна жп инфраструктура

Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и Международната банка за възстановяване и развитие (IBRD) от Групата на Световната банка подписаха Споразумение за възстановими консултантски услуги. Целта на партньорството е да укрепи финансовата устойчивост, оперативната ефективност и цялостното управление на българската железопътна инфраструктура.

Това съобщи финансовата институция на сайта си.

Споразумението представлява важна стъпка към модернизирането на железопътния сектор и подкрепата за по-широките икономически и трудови цели на България.

В рамките на споразумението, Световната банка ще консултира НКЖИ по въпроси, свързани с международните практики във финансовата устойчивост и управлението на железниците. Целта е да се модернизира работната сила чрез програми за преквалификация и повишаване на квалификацията, което ще гарантира дългосрочна финансова стабилност на компанията.

„Модерната, ефективна и добре управлявана железопътна инфраструктура е от решаващо значение за икономическия растеж и конкурентоспособността на България. Чрез това партньорство Световната банка се ангажира да подкрепя НКЖИ в приемането на най-добрите международни практики, укрепването на финансовата устойчивост и модернизирането на работната сила. Тези усилия не само ще подобрят качеството на услугите и оперативните резултати, но и пряко ще допринесат за (водените) политики на България в областта на заетостта, насърчавайки нови умения, подкрепа в адаптирането към новите технологии и изисквания на модернизираните железници и създаване на възможности за устойчива заетост в железопътния сектор“, заяви Джейсън Брет Пелмар, постоянен представител на Групата на Световната банка за България.

Възстановимите консултантски услуги (Reimbursable Advisory Services - RAS) на Световната банка представляват консултантски програми, при които финансовата институция предоставя технически съвети, аналитични услуги и подкрепа за прилагането на политики на клиенти, основно в страни със средни и високи доходи, като клиентът възстановява на банката разходите за тези услуги. Възстановимите консултантски услуги предоставят ценна помощ при разработването, планирането и изпълнението на сложни реформи.

Те са гъвкави и се адаптират към специфичните нужди на всяка страна, като могат да включват политически консултации, изследователски и диагностични анализи, координация на донорска помощ, оценка на въздействието, подкрепа за изпълнение, обучения, споделяне на знания и съвместно обучение.