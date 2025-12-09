Такситата в София вдигат цените с над 18% от 1 януари

OFFNews 09 декември 2025 в 12:23 674 1
Такси

Таксиметровите услуги в София поскъпват от 1 януари 2026 г.

Скокът в столицата ще е 18,6%. Минимална цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег през деня ще е 0,73 евроцента или 1,43 лв., а нощната тарифа – 0,84 евроцента или 1,65 лв. на километър.

Шофьорите мотивират скока с нараснали разходи за гориво, заплати и поддръжка.

Максимална крайна цена за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег в София за дневна тарифа ще е 1,24 евро (2,43 лв./км.); а на нощна тарифа – 1,52 евро (2,98 лв./км.).

Поскъпването на таксиметровите услуги в най-големия български град вече бе одобрено от Столичния общински съвет с решение в края на октомври. 

    Коментари
    На какво основание? Защото влиза еврото ли? Мръсни бакшиши. Добре, че има чужденци да намазват от тях.
     
