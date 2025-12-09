Заради еврото: Касите на БНБ ще работят извънредно в събота

Във връзка с присъединяването на Република България към еврозоната от 1 януари 2026 г. и засиления интерес към стартовите комплекти с евромонети с българска национална страна, касите на Българската народна банка (БНБ) ще работят извънредно с клиенти на 13.12.2025 г. (събота) и 20.12.2025 г. (събота).
Тогава касите в централната сграда на БНБ, на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър I” № 1, ще извършват единствено продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
Касите в Касов център на БНБ, на адрес: гр. София, м. „Полигона”, ул. „Михаил Тенев” № 10, ще извършват единствено следните операции:
• Продажба на стартови комплекти с евромонети на физически лица.
• Размяна на монети и банкноти в левове.
Работно време на касите с клиенти ще бъде от 8:30 до 15:45 часа без прекъсване.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Йотова: Европейската комисия предложи най-рисковия бюджет за следващите седем години
ISW: Русия работи за протести срещу Зеленски
Тайно ''окръжно'' и скандал заради премахването на езиковите паралелки
Файненшъл таймс: Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа