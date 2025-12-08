Полицията ще дава инструкции по високоговорители на протеста в сряда

Полицията в София се готви за протеста на „Продължаваме Промяната“ отново КПП-та, но и високоговорители, и предупреждения за провокатори.

Главен комисар Любомир Николов обяви, че Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) се подготвя сериозно за заявения за сряда протест на Продължаваме Промяната (ПП). Въпреки напрежението в обществото, той отрече да съществува документ с „гриф секретно“ и предупреди срещу опити за манипулации.

Ще бъдат изградени триетапни контролно-пропускателни пунктове (КПП) по входовете на зоната на протеста.

Ще има три пункта за извеждане на лица, които проявят агресия или нарушат реда.

Чрез високоговорители ще се дават инструкции на мирно протестиращите, а ако бъдат забелязани групи провокатори — ще се сигнализира.

Ще участват командировани полицейски сили.

Николов призова организаторите да станат „естествени помощници“ на реда — като сътрудничат за спокойния характер на демонстрацията.

Той отрече да е издаван какъвто и да е таен документ, но предупреди, че понякога няма нужда от гриф, за да започне “информационна война”.

След заявката за протест, се появи информация, че в София се готвят контрапротести от страна на ДПС – Ново начало (ДПС-НН), което ще превърне отново столицата в сцена на политически сблъсък.

Някои анализатори припомнят, че подобни сценарии — протест и контрапротест — често носят риск от ескалация. Въпреки това полицията твърди, че е готова дори за най-непредвидени развития.

Тези мерки се взимат след многолюдния протест на 1 декември 2025, при който бяха задържани над 70 души, бяха засечени множество случаи на насилие, вандализъм и използване на забранени предмети — включително газови пистолети, запалени контейнери, щети на имуществото.

Това е довело до критика на МВР, че не е реагирало навреме, и до искане на временна забрана на шествия и масови събития, ако не бъдат гарантирани сигурност и ред.

Какво да очакват протестиращите? Стриктен контрол на входовете — КПП-тата ще филтрират за агресивни лица, оръжие, опасни предмети.

Аудио инструкции — чрез високоговорители ще се напомня за реда и ще се предупреждава за съмнения за провокации.

Бърза реакция в случай на провокации — пунктове за извеждане на агресивни хора и засилено полицейско присъствие.

Организаторите и гражданите са призовани към сътрудничество и спокойствие, ако искат протестът да остане мирен.