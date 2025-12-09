Картите за транспорт в София по-евтини от януари, ЦГМ закръгля цените надолу

Картите по редовна тарифа в София ще са с по-изгодни цени от 1 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).
От новата година всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента.
Ето колко ще струват картите по редовна тарифа:
Персонализирани карти
► Месечна за всички дневни линии:
50.00 лв. - 25.50 €;
► Годишна за всички линии:
365.00 лв. -185.00 €;
► Месечна за една наземна дневна линия:
23.00 лв. - 11.50 €;
► Месечна за метро:
35.00 лв. - 17.50 €.
Неперсонализирани карти
► Месечна за всички дневни линии:
70.00 лв. - 35.50 €;
► Годишна за всички линии:
600.00 лв. - 305.00 €;
► Месечна за една наземна дневна линия:
28.00 лв. - 14.00 €;
► Месечна за метро:
42.00 лв. - 21.00 €.
Преди дни от ЦГМ представиха новите цени за картите за градския транспорт при пенсионерите по стаж и възраст, както и за хората, навършили 68 години:
Пенсионери по стаж и възраст
► Месечна карта за всички линии
25.00 лв. - 12.70 €
► Месечна карта за една линия – наземен транспорт или метро
11.00 лв. - 5.60 €
Лица, навършили 68 години
► Месечна карта за всички линии
10.00 лв. - 5.00 €
