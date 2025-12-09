Картите за транспорт в София по-евтини от януари, ЦГМ закръгля цените надолу

Картите по редовна тарифа в София ще са с по-изгодни цени от 1 януари 2026 г., съобщиха от Центъра за градска мобилност (ЦГМ).

От новата година всички превозни документи ще преминат към цени в евро, като се закръглят надолу в полза на клиента.

Ето колко ще струват картите по редовна тарифа:

Персонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии:

50.00 лв. - 25.50 €;

► Годишна за всички линии:

365.00 лв. -185.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия:

23.00 лв. - 11.50 €;

► Месечна за метро:

35.00 лв. - 17.50 €.

Неперсонализирани карти

► Месечна за всички дневни линии:

70.00 лв. - 35.50 €;

► Годишна за всички линии:

600.00 лв. - 305.00 €;

► Месечна за една наземна дневна линия:

28.00 лв. - 14.00 €;

► Месечна за метро:

42.00 лв. - 21.00 €.

Преди дни от ЦГМ представиха новите цени за картите за градския транспорт при пенсионерите по стаж и възраст, както и за хората, навършили 68 години:

Пенсионери по стаж и възраст

► Месечна карта за всички линии

25.00 лв. - 12.70 €

► Месечна карта за една линия – наземен транспорт или метро

11.00 лв. - 5.60 €

Лица, навършили 68 години

► Месечна карта за всички линии

10.00 лв. - 5.00 €