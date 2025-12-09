Изграждат нов академичен кампус в Студентски град

Започна изграждането на първия академичен кампус в „Студентски град“ в София със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи пресцентърът на МОН. Кампусът ще бъде обособен около блокове 30 и 32 на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и ще се ползва от 2100 студенти, 980 ученици от Професионалната гимназия по телекомуникации и 300 преподаватели и служители.

„Това, което можем да направим в най-голяма степен за облагородяване на „Студентски град“, е да изградим такива кампуси“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на церемонията за първата копка на бъдещия комплекс.

Ще бъдат обособени зони за отдих, междублокови пространства с пейки и беседки, както и спортни площадки с безплатен достъп за ползвателите на кампус и сгради за обществено ползване. Ще има и системи за контролиран достъп на граждани и автомобили.

Квартал "Студентски град" е замислен сам по себе си като голям кампус на най-големтие ни университети. Първоначално там са построени сгради на висшите училища, общежития, паркове, места за отдих и спорт. Неконтролирано строителство в последните две десетилетия обаче превърна в годините квартала в огромна търговска зона и той повече заприлича на шумен и презастроен курорт, а обликът му е далеч от академичен.

„Вие имате шанса да направите първия кампус, който ние да показваме като модел. И след това да имаме аргументи със средства от бюджета и по различни програми да направим целия "Студентски гард" в кампуси около отделните висши училища и това да са места за студенти и преподаватели, в които се учи, спортува в една различна среда“, обърна се министър Вълчев към ректора на ВУТП проф. Миглена Темелкова.

Общата стойност на проекта е 4 726 000 лева, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост. Кампусът трябва бъде готов в средата на следващата година. Освен от студенти и преподаватели от ВУТП, той ще бъде ползван и от ученици от Професионалната гимназия по телекомуникации, която също е част от бъдещия комплекс.