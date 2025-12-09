Изграждат нов академичен кампус в Студентски град

OFFNews 09 декември 2025 в 13:15 715 0
Красимир Вълчев на първата копка на кампуса

Снимка МОН
Министър Красимир Вълчев присъства на първата копка. Кампусът трябва да бъде завършен през лятото на следващата година.

Започна изграждането на първия академичен кампус в „Студентски град“ в София със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщи пресцентърът на МОН. Кампусът ще бъде обособен около блокове 30 и 32 на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и ще се ползва от 2100 студенти, 980 ученици от Професионалната гимназия по телекомуникации и 300 преподаватели и служители.

„Това, което можем да направим в най-голяма степен за облагородяване на „Студентски град“, е да изградим такива кампуси“, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на церемонията за първата копка на бъдещия комплекс.

Ще бъдат обособени зони за отдих, междублокови пространства с пейки и беседки, както и спортни площадки с безплатен достъп за ползвателите на кампус и сгради за обществено ползване. Ще има и системи за контролиран достъп на граждани и автомобили.

Квартал "Студентски град" е замислен сам по себе си като голям кампус на най-големтие ни университети. Първоначално там са построени сгради на висшите училища, общежития, паркове, места за отдих и спорт. Неконтролирано строителство в последните две десетилетия обаче превърна в годините квартала в огромна търговска зона и той повече заприлича на шумен и презастроен курорт, а обликът му е далеч от академичен.

„Вие имате шанса да направите първия кампус, който ние да показваме като модел. И след това да имаме аргументи със средства от бюджета и по различни програми да направим целия "Студентски гард" в кампуси около отделните висши училища и това да са места за студенти и преподаватели, в които се учи, спортува в една различна среда“, обърна се министър Вълчев към ректора на ВУТП проф. Миглена Темелкова.

Общата стойност на проекта е 4 726 000 лева, осигурени по Плана за възстановяване и устойчивост. Кампусът трябва бъде готов в средата на следващата година. Освен от студенти и преподаватели от ВУТП, той ще бъде ползван и от ученици от Професионалната гимназия по телекомуникации, която също е част от бъдещия комплекс.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Бойко Станкушев: Има масиви с компромати, с които държат прокурори и политици на каишка