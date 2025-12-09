Слънце и облаци се редуват, декември остава топъл

Облаци в северната част от страната, повече слъвце ще има на юг. Ще духа слаб западен вятър.

Максималните температури ще са между 6° и 11°, в София – около 9 градуса, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, а на 2000 метра – около 2 градуса.

Слънце ще грее и край морето. Термометрите на брега ще се качат до 10°, а сред вълните от 2-3 бала - до 14 градуса.

През следващите дни ще бъде почти тихо. Преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15 градуса.