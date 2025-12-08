България поиска Турция да обясни как KAIROS се озова в български води

OFFNews 08 декември 2025 в 14:15 5010 10
среща
Срещата с турския посланик.

Министерството на външните работи информира, че министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.

Срещата бе инициирана още в петък от българска страна във връзка с инцидента с танкера KAIROS, който пусна котва край Ахтопол и необходимостта от пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства по случая.

Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.

Министър Караджов представи детайлна информация за движението на влекача TIMUR BEY от турски до български териториални води, както и точните координати от които започва буксирането на танкера KAIROS.

Данните ясно сочат движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица, заявяват от Външно.

В рамките на срещата са били обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Георгиев подчертал значението на региона като стратегически елемент от сигурността на Европа и трансатлантическата общност, особено в контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Той акцентирал върху необходимостта от засилена координация в рамките на НАТО, подобрена ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.

От Министерството на външните работи декларират, че ще продължат да следят отблизо развитието на ситуацията и да поддържат активна координация с компетентните институции и съюзниците.

Танкерът KAIROS е един от плавателните съдове от т. нар. сенчест флот на Русия, чрез който Кремъл изнася горива. Плавателният съд бе ударен от украински надводен дрон Sea Baby (Морски малчо) близо до Босфора. 

    15

    10

    jdravun

    08.12 2025 в 19:31

    -0
    +1
    георг даже се извинява на турците за притиснението ,което им създава

    15

    9

    jdravun

    08.12 2025 в 18:54

    -0
    +1
    КАК турски влекач навлиза в Български
    територериални води и влачи каквото си поиска

    15

    8

    jdravun

    08.12 2025 в 18:47

    -0
    +1
    а къдя са военните за навлизане на нарушител във нациионаната 10 милна зона , която е наша териториална граница и трябва да се пази -НЕМА НИКОЙ

    18035

    7

    Anton Donchev

    08.12 2025 в 18:16

    -0
    +0
    Не е проверен от българските гранични власти, защото са го объркали с някой от танкерите, снабдяващи Лукойл Нефтохим с руски нефт.

    47

    6

    Октим

    08.12 2025 в 17:34

    -0
    +4
    От ру卐кия сенчест флот ли са ... потапяй!

    5038

    5

    Бекон

    08.12 2025 в 15:08

    -0
    +9
    Бойко нали искаше не бойни кораби а водни колела, яхтички и платноходчици да плават в морето. Сега ние ще им берем гейлето!

    510

    4

    sandman

    08.12 2025 в 15:03

    -0
    +2
    Защото на вас не ви е ясно как а? Мънкачи такива.
    Вместо да се привика посланика на тези, тръгнали пак с мънкане, хленчене и лакейските чупки в кръста.
    хахаха

    4040

    3

    p.s.

    08.12 2025 в 14:52

    -0
    +0
    gallinula това е защото ти с яхтата от (фибростъкло) дължина 10-20 метра си по забележим от един 274 метров железен сандък извисяващ се и пренасящ контрабанден нефт
    https://www.vesselfinder.com/vessels/details/9236004
    Ако почнеш да ползваш танкери а не яхти сигуно няма да те спират
    ;););););)

    1900

    2

    Nikor

    08.12 2025 в 14:35

    -0
    +6
    Какво ще питат турското правителство? Защо не попитат шефовете на военното и вътрешното министерство, които отговарят за охраната на външните граници на ЕС и България?

    13905

    1

    gallinula

    08.12 2025 в 14:20

    -0
    +21
    Ако вие тръгнете с яхта, примерно, да напускате българските териториални води или да навлизате в тях, граничните ви проверяват, търсят... до дупка, по сто пъти. Обаче влекач и танкер влизат незабелязано?? :)))
     
