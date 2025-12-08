България поиска Турция да обясни как KAIROS се озова в български води

Министерството на външните работи информира, че министърът на външните работи Георг Георгиев и вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов проведоха среща с посланика на Република Турция в България Мехмет Уянък.

Срещата бе инициирана още в петък от българска страна във връзка с инцидента с танкера KAIROS, който пусна котва край Ахтопол и необходимостта от пълно и навременно изясняване на всички обстоятелства по случая.

Министър Георгиев поиска информация относно причините и начина, по който плавателният съд е навлязъл в български териториални води, като подчерта очакването на българските институции за открито и конструктивно съдействие от турските компетентни органи.

Министър Караджов представи детайлна информация за движението на влекача TIMUR BEY от турски до български териториални води, както и точните координати от които започва буксирането на танкера KAIROS.

Данните ясно сочат движение към българския бряг, навлизане в българските териториални води и изоставяне на танкера на 6 мили от бреговата ивица, заявяват от Външно.

В рамките на срещата са били обсъдени и въпроси, свързани с регионалната сигурност в Черно море. Георгиев подчертал значението на региона като стратегически елемент от сигурността на Европа и трансатлантическата общност, особено в контекста на продължаващата руска агресия срещу Украйна.

Той акцентирал върху необходимостта от засилена координация в рамките на НАТО, подобрена ситуационна осведоменост и ефективни мерки срещу хибридните заплахи.

От Министерството на външните работи декларират, че ще продължат да следят отблизо развитието на ситуацията и да поддържат активна координация с компетентните институции и съюзниците.

Танкерът KAIROS е един от плавателните съдове от т. нар. сенчест флот на Русия, чрез който Кремъл изнася горива. Плавателният съд бе ударен от украински надводен дрон Sea Baby (Морски малчо) близо до Босфора.