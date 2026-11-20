Софийският градски съд оправда напълно бившия министър на околната среда и водите Нено Димов и бившия изпълняващ длъжността кмет на Перник Севделина Ковачева, съобщава БТА. Двамата бяха обвинени в умишлена безстопанственост във връзка с водната криза в града през 2019 г.
Според обвинението Димов е дал приоритет на използването на вода за промишлени нужди, въпреки че е знаел, че нивото на водата в язовир "Студена" намалява.
Специализираната прокуратура внесе делото в съда през юли 2021 г. След закриването на специализираното правосъдие делото продължи в Софийския градски съд през 2022 г.
Според обвинителния акт за периода от 1 април до 19 ноември 2019 г. са разпилени 1 025 303 куб. м вода на стойност 1 901 937,06 лв.
"През тези седем години не съм се чувствал притеснен, защото не смятам, че съм извършил каквото и да е престъпление, с цялата ми симпатия към жителите на Перник. Докато бях в ареста и под домашен арест, имах време да напиша една хубава книга", каза Димов пред медиите след заседанието на съда.
"Намирам съдебния акт за неправилен и незаконосъобразен и ще протестираме. Смятаме, че доказателствата установяват вината на двамата обвиняеми", коментира прокурорът по делото Радан Кънев.
Съдия по делото беше Красимир Комсалов, който по-рано днес беше избран за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.
Решението на съда може да бъде обжалвано.
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